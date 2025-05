Quando la scuola e le imprese si incontrano . Studenti protagonisti di esperienze di lavoro

Alla Loggia dei Mercanti di Ancona si è svolta la cerimonia di premiazione dei videoracconti delle esperienze di Alternanza, nell’ambito del premio "Storie di alternanza e competenze", promosso da Camera Marche e Unioncamere. L’iniziativa mira a dare visibilità a esperienze di PCTO, tirocini curriculari e apprendistato.

Gli studenti, provenienti da tutta la regione, hanno raccontato le loro esperienze in diversi settori, mostrando passione e capacità di innovare, superando iniziali timori. Il Presidente di Camera Marche, Gino Sabatini, ha sottolineato l’importanza di questo evento come collegamento reale tra scuola e impresa, che genera uno scambio virtuoso: "Gli imprenditori trovano nei giovani nuove opportunità ed energie in cui investire".

L’Assessore regionale Chiara Biondi ha aggiunto: "Voi ragazzi siete il cuore pulsante delle Marche e siete al centro della nostra azione: vogliamo supportarvi nello sviluppo dei vostri talenti, perché farete un vantaggio per voi e per tutta la regione".