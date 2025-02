Il grande ciclismo nelle Marche, dal Giro d’Italia alla Tirreno Adriatico: tutte le tappe

Ancona, 14 febbraio 2025 - Tre eventi di ciclismo internazionale, sei tappe nelle Marche nei prossimi mesi, 900 chilometri percorsi dai corridori sulle strade della nostra regione, con il conseguente beneficio in termini di visibilità, di turismo, di economia nel territorio, specialmente nell'entroterra. Le tappe marchigiane di Tirreno Adriatico, Giro d’Italia e Giro d’Italia Women sono state presentate stamattina in Regione, alla presenza del presidente Francesco Acquaroli, degli assessori Francesco Baldelli e Goffredo Brandoni (più Chiara Biondi collegata da remoto), del senatore e commissario per la ricostruzione Guido Castelli, dell’ex presidente di Federciclismo Marche Lino Secchi, del presidente Coni Marche Fabio Luna e, naturalmente, con la presenza di Mauro Vegni, direttore del ciclismo per Rcs Sport nonché direttore del Giro d’Italia.

Si parte con la Tirreno Adriatico, la quinta tappa si svolgerà venerdì 14 marzo e andrà da Ascoli Piceno a Pergola, passando per San Severino, Barbara, San Lorenzo in Campo, con le salite di Brabanti e Monterolo nel finale. Sabato 15 marzo i ciclisti affronteranno la sesta tappa, quella che andrà da Cartoceto a Frontignano di Ussita, passando per Arcevia, Crispiero, Camerino, Pieve Torina, con salita finale verso Frontignano. Domenica 16 marzo, infine, la settima e conclusiva tappa, da Porto Potenza Picena a San Benedetto del Tronto, passando per il gran premio della montagna di Ripatransone e poi con il consueto circuito da ripetere a San Benedetto.

Poi sarà la volta del Giro d’Italia 2025, centottesima edizione della corsa, valevole come prova dell'UCI World Tour 2025, che si svolgerà in ventuno tappe dal 9 maggio al primo giugno. Il 17 maggio l’ottava tappa vedrà il serpentone del Giro snodarsi da Giulianova, passare per Ascoli Piceno, Comunanza, Rustici, il gran premio della montagna del valico di Santa Maria Maddalena, quindi Cicconi, Montelago, Pioraco, Castel Santa Maria, Gagliole con arrivo a Castelraimondo.

A luglio, infine il Giro d’Italia al femminile soggiornerà nelle Marche per due giorni, prima con la tappa numero sei, quella in programma l’11 luglio da Bellaria-Igea Marina a Terre Roveresche (Orciano di Pesaro), che passerà per i paesi di Mondaino, Montecchio, Monteciccardo e Calcinelli. Il giorno successivo la settima tappa, in programma da Fermignano al Monte Nerone, che passerà per Urbania, Cagli e Piobbico. Giuseppe Poli