Anziani raggirati a Fermo e Ascoli, presi quattro truffatori in trasferta

Ascoli, 18 aprile 2023 - Quattro truffatori trasfertisti sono stati arrestati dalla polizia stradale di Cassino (in provincia di Frosinone) per avere messo a segno due raggiri ai danni di anziani nelle Marche, precisamente a Fermo e Ascoli. In due distinte operazioni, entrambe compiute sul tratto A1 di Cassino, gli agenti hanno prima fermato una Fiat 500, con due persone a bordo, e poi una Renault Capture, con altre due persone.

In entrambi i casi i poliziotti non si sono lasciati convincere dalle loro dichiarazioni e insospettiti dai precedenti dei quattro hanno deciso di perquisire le auto. Nel vano motore della Renault Capture è stata trovata una busta con oggetti in oro e quasi dodicimila euro in contanti, mentre nell'alloggiamento della cintura di sicurezza lato passeggero della Fiat 500 erano stati nascosti altri tremila euro.

Ricostruendo gli spostamenti delle due auto, gli agenti della stradale si sono concentrati sui territori di Fermo e Ascoli, chiedendo supporto ai carabinieri e alla Squadra mobile, riuscendo così a risalire alle vittime a cui erano stati sottratti oro e contanti. Stando alla ricostruzione degli investigatori, i quattro fermati a Cassino avrebbero contattato al telefono le vittime e raccontato che un loro familiare aveva bisogno di soldi per evitare problemi giudiziari. Poco dopo a casa delle vittime si era presentato un finto dipendente delle Poste per farsi consegnare soldi e gioielli. I quattro malviventi sono finiti agli arresti domiciliari.