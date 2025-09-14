Un mercoledi da leoni: duello Meloni-Schlein

Stesso giorno, mezzora di differenza. Sarà un mercoledi pirotecnico quello in arrivo nelle Marche. Lo stato maggiore della politica, ma anche delle istituzioni, si trasferisce infatti nella nostra regione.

Si comincia ad Albacina, frazione di Fabriano, dove ci sarà una cerimonia commemorativa del centenario della nascita di un grande marchigiano, Francesco Merloni. Ci sarà (ore 16) il capo dello Stato Sergio Mattarella, ci sarà la premier Giorgia Meloni, ci saranno anche molti altri. Ma il vero dibattito sulle elezioni marchigiane partirà un paio d’ore dopo.

Alle 18, ad Ancona, piazza Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, con Maurizio Lupi e Antonio De Poli e insieme ai leader locali dei partiti della coalizione di centrodestra, sosterranno Francesco Acquaroli. a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Mezzora dopo a Pesaro (ore 18,30, piazzale della Libertà, "Tutte e tutti in piazza a Pesaro per cambiare le Marche". è il titolo della kermesse anunciata ieri dal centrosinistra: ci saranno Matteo Rocci, la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein e il presedente nazionale Stefano Bonaccini. Presenti anche tutte le liste alleate.

Un botta e risposta fra i grandi leder nazionale a dimostrazione del fatto di quanto siano importanti queste elezioni marchigiane.