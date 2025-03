Un nuovo lavoro: ecco gli hacker etici

Al via l’edizione 2025 della Cyberchallenge.IT, il laboratorio di cybersecurity del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università Politecnica delle Marche (Univpm), che rientra nel programma nazionale di addestramento per giovani talenti tra i 16 e i 24 anni pensato per reclutare, formare e collocare nel mondo del lavoro i cyber-defender del futuro. In questi giorni sono iniziate le sessioni di addestramento degli studenti attraverso l’approccio del "learning with fun", ovvero imparare divertendosi con giochi-sfide di cybersecurity. Il programma si svolge da febbraio a maggio 2025, in 12 settimane di training. "È di fondamentale importanza preparare e formare le nuove generazioni alle sfide della contemporaneità, all’interno delle quali - afferma il rettore professor Gian Luca Gregori - la cybersicurezza sta assumendo sempre più un ruolo centrale".