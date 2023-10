Meteo in Emilia-Romagna, arriva il maltempo. Ecco quando torna la pioggia

Bologna, 22 ottobre 2023 – Dopo il ritorno del caldo anomalo di questi giorni, con temperature abbondantemente sopra i 20° e vicine ai 30°, sono in arrivo pioggia e temporali.

Lunedì 23 ottobre, il meteo in Emilia-Romagna

Già a partire dal pomeriggio di domani, lunedì 23 ottobre, secondo le previsione di Arpae in Emilia-Romagna sono in arrivo le nuvole, in particolare sul settore occidentale, dove saranno “possibili precipitazioni che in serata potranno assumere anche carattere di rovescio temporalesco”. Il termometro è destinato a scendere, con le temperature minime comprese tra 10 e 13 gradi e le massime tra 20 e 22 gradi.

Il meteo di Martedì 24 ottobre in Emilia-Romagna

Martedì 24 ottobre un definitivo peggioramento della situazione meteorologica: l’autunno arriva prepotente portando un cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e temporali, che dal settore occidentale tenderanno a interessare l'intero territorio regionale. I fenomeni risulteranno più deboli e irregolari sulla Romagna, mentre lungo il crinale appenninico centro-occidentale assumeranno carattere di maggiore persistenza e intensità. Minime in aumento tra 14 e 17 gradi; massime in diminuzione sul settore occidentale con 17-18°, in temporaneo aumento per venti di caduta sul settore orientale con punte di 23-24 gradi. Venti al mattino deboli-moderati da sud-est sulle pianure, moderati con temporanei rinforzi da sud-ovest sui rilievi, ma destinati ad aumentare nel pomeriggio lungo i rilievi, le aree pedecollinari e la costa. Mare mosso, molto mosso nel Ferrarese.

Meteo e temperature dal 25 al 28 ottobre in Emilia-Romagna

Cielo in leggero miglioramento da mercoledì 25 ottobre anche secondo 3BMeteo. Persisterà ancora la possibilità di piogge lungo i rilievi centro-occidentali, con occasionali fenomeni deboli sulle pianure, in particolare nella giornata di venerdì 27. Le temperature subiranno modeste oscillazioni, su valori ancora superiori alla media climatologica.

Il caldo anomalo dell’ultima settimana: record per venerdì 20 ottobre

Mentre l’Emilia-Romagna aspetta il ritorno del brutto tempo e della pioggia, gli ultimi giorni hanno regalato caldo e temperature incredibilmente sotto la media. Basta guardare le scene di riminesi in spiaggia durante il weekend in Riviera.

Secondo il meteorologo Roberto Nanni, infatti, la giornata di venerdì scorso, 20 ottobre, “è risultata veramente eccezionale” per tutto il territorio nazionale. “Più della metà delle stazioni meteorologiche ufficiali hanno rilevato temperature massime uguali o superiori a 30 gradi – scrive Nanni –. Sulla fascia adriatica del centro, in particolare da Pescara fino a Cattolica, i termometri hanno registrato valori tipici del mese di luglio”.

Le previsioni meteo per la prossima settimana