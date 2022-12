Addio al 2022, l’anno più caldo di sempre. L’esperto: "Il clima è come quello del centro-sud Italia"

Modena, 31 dicembre 2022 – Anche a Modena il 2022 si chiude con il raggiungimento di un nuovo primato per quanto riguarda le temperature. Non solo in Italia ma anche nella nostra città il 2022 si avvia a chiudere come l’anno più caldo degli ultimi 163 anni, ovvero da quando in città l’Osservatorio Geofisico dell’università di Modena e Regio Emilia, dalla sua sede storica in Piazza Roma, sopra al torrione orientale del Palazzo Ducale, ha iniziato (1861) a raccogliere le osservazioni meteo. Record anche per dicembre e per l’autunno. La temperatura media dell’anno, infatti, risulta oscillare tra 16.7/16.8°C. Il precedente anno più caldo è stato il 2014 con una temperatura media di 16.3°C. Dunque, l’anno in corso supera il precedente record, già straordinario, di circa mezzo grado. "La tendenza – commentano i tecnici dell’Osservatorio Sofia Costanzini, Francesca Despini e Luca Lombroso - appariva chiara già da novembre. Ora con gli ultimi caldi giorni natalizi arriva la conferma. I dati impiegati sono provvisori, mancano ancora alla statistica gli ultimi giorni dell’anno, ma poco cambierà riguardo ai risultati. Per curiosità l’anno più freddo risale al 1881 con una temperatura media di 11.8°C". Anche il mese di dicembre, con una temperatura media di 7.2/7.3°C, chiuderà da...