Addio estate, in Emilia Romagna l’autunno presenta subito il conto: maltempo e 10 gradi in meno

Bologna, 19 settembre 2025- L’estate è finita. Questo che sta per arrivare è l’ultimo weekend coccolati da un duraturo ma piacevole caldo anomalo, perché dall’inizio della prossima settimana si entra ufficialmente in autunno. E non solo per la coincidenza con l’equinozio d’autunno che quest’anno cade il 22 settembre, ma anche per il cambio del tempo radicale che ci apprestiamo a vivere: abbassamento sostanziale delle temperature di circa 10 gradi, piogge e clima, in generale, più freddo. Ombrello a portata di mano e cambio d’armadio in vista dunque per i cittadini dell’Emilia Romagna.

Arriva l'autunno anche in Emilia Romagna: da lunedì 22 settembre cambia completamente il tempo (foto da Meteoradar.co.uk)

L’ultimo spicchio d’estate

L’evoluzione meteo dei prossimi giorni ce la spiega in dettaglio Pierluigi Randi, presidente Ampro (Associazione Meteo Professionisti): “Da oggi fino a domenica il tempo sarà ancora estivo, con temperature tipicamente agostane nei valori massimi che supereranno i 30 gradi, principalmente sulla parte occidentale dell’Emilia Romagna. Poi da domenica aumenterà la nuvolosità, le velature diventeranno sempre più spesse con l’avvicinarsi della prima perturbazione atlantica che proviene dalla Francia e che si sposterà abbastanza lentamente verso Nord-Est. I massimi effetti del maltempo si dovrebbero vedere sul lato Tirrenico, quindi in Lombardia e Triveneto, mentre la nostra regione sarà coinvolta di meno”.

Da lunedì ecco l’autunno: 10 gradi in meno

“Ciò non toglie che da lunedì 22 settembre inizierà l’autunno – sentenzia Randi –. Si apre infatti un’altra fase con precipitazioni intervallate da schiarite. Non avremo più l’alta pressione così solida e robusta di questi giorni perché le correnti atlantiche sono più umide, instabili e chiaramente anche più fredde. Se adesso ci attestiamo su un clima tipicamente estivo, da martedì-mercoledì le temperature rientreranno nella norma: il che significa valori massimi sotto i 25 gradi e minimi sotto i 15. Ma nella seconda parte della settimana i valori massimi a stento varcheranno i 20 gradi, portando con sè condizioni più autunnali”. Si passa dunque dai 30 gradi del fine settimana del 20-21 settembre ai 20 gradi del weekend successivo.

Tornano le piogge, poi un miglioramento

L’autunno presenta subito il conto: drastico calo delle temperature e perturbazioni. Anche se il prossimo weekend (quello del 27-28 settembre), il tempo dovrebbe quantomeno risparmiarci le piogge. “Le prime precipitazioni le avremo già tra il pomeriggio-sera di lunedì – conclude il presidente Ampro –, con la perturbazione che dall’Emilia avanzerà verso est. Poi ancora brutta stagione tra mercoledì e giovedì. Le piogge saranno più frequenti sul crinale Tosco emiliano, ma non particolarmente abbondanti in pianura. Successivamente andremo verso un miglioramento e il maltempo cesserà, anche se l’arrivo di aria più fresca dall’Atlantico rimuoverà definitivamente questo caldo anomalo”.

Le previsioni meteo in Emilia Romagna