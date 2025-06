Afa, temporali e grandine nelle Marche: quando e le zone a rischio

Ancona, 13 giugno 2025 - Secondo fine settimana di giugno caratterizzato dal caldo anche nelle Marche. Ma dall'inizio della prossima settimana, il sole lascia il posto a temporali e possibili grandinate con afa diffusa nella giornata di lunedì. Fino a domenica in Italia è prevista una escalation del caldo africano con l'anticiclone subtropicale Scipione: il termometro salirà e i cieli saranno in prevalenza azzurri. Giorni di caldo intenso anche in Emilia-Romagna, dove oggi si sono raggiunti anche picchi di 35 gradi centigradi in certe città.

Nelle Marche dopo domenica, le condizioni meteo cambiano con l'arrivo di una nuova perturbazione. Possibili condizioni di instabilità atmosferica nelle giornate di lunedì e martedì.

Secondo le previsioni della Regione Marche, le temperature, già in aumento nella giornata di oggi venerdì 13 giugno, saranno stazionarie nella giornata di sabato 14 per poi tornare a salire il giorno dopo. Tra le città più calde nella giornata di domani Ascoli con 32 gradi, Macerata e Fabriano (Ancona) con 31; 30 gradi a Camerino (Macerata); Fermo; Jesi , Senigallia e Osimo (Ancona); Montefano (Macerata). Domenica lieve aumento delle temperature e lunedì ancora in salita. Martedì 17 giugno temperature in flessione, marcata nei valori massimi.

Secondo le previsioni della Regione il cielo sarà "sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento cumuliforme sui rilievi durante le ore più calde". Non sono previste precipitazioni e le temperature non subiranno variazioni di rilievo. Mare poco mosso.

Sole e caldo domenica 14 giugno in tutta la ragione: chi vorrà potrà godersi una bella giornata al mare. Ma attenzione al caldo: è previsto un aumento delle temperature. Il cielo secondo le previsioni dell'Amap ( Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca) il cielo sarà "sereno al mattino, formazione di qualche cumulo sull'Appennino, ma soprattutto espansione di veli e altostrati da nord-ovest nel tardo pomeriggio-sera".

La settimana prossima inizia con un'ondata di maltempo, ma le temperature saranno ancora in salita. Secondo l'Amap c'è la "possibilità di temporali convettivi pomeridiani sparsi soprattutto lungo la dorsale appenninica. Afa diffusa soprattutto nella prima parte; rischio locali grandinate nel pomeriggio. Il cielo sarà "sereno in mattinata; accorpamenti in discesa da nord nel pomeriggio-sera; nuovi assottigliamenti e schiarite sempre da settentrione nel proseguo della sera e della notte".

Cielo coperto su tutta la regione e temperature in flessione, marcata nei valori massimi. Sono previste precipitazioni "a carattere sparso e localmente temporalesco, per ora più probabili sulle province settentrionali e sull'entroterra".