Allerta arancione domani in Emilia-Romagna: le zone più colpite dal maltempo

Bologna, 16 aprile 2025 – Peggiora l’ondata di maltempo che sta investendo l’Emilia-Romagna. L’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) emessa per oggi da Arpae di concerto con la Protezione civile si trasforma in arancione (criticità moderata) per alcune zone della regione, nella giornata di domani, giovedì 17 aprile.

Vediamo in dettaglio le previsioni del tempo di domani e la tendenza aggiornata per le giornate di Pasqua (domenica 20 aprile) e Pasquetta (lunedì 22 aprile).

Domani, la giornata del Giovedì Santo, arriveranno piogge diffuse sul settore centro-occidentale dell’Emilia-Romagna, più intense sulle zone del crinale appenninico, dove assumeranno carattere di rovescio o temporale. L’allerta, per questi fenomeni, è gialla in tutte le province eccetto Ferrara e Rimini.

"Sono inoltre possibili temporali a carattere sparso sul settore occidentale e sulle zone di pianura settentrionali, con piogge localmente intense e raffiche di vento”, aggiorna il bollettino dell’allerta meteo di Arpae.

In serata e durante la notte, invece, le precipitazioni tenderanno ad interessare l’Appennino centro-orientale con probabili rovesci e temporali lungo le zone di crinale al confine con la Toscana.

Sono previsti innalzamenti dei livelli idrometrici dei fiumi del settore occidentale dell’Emilia-Romagna, con superamenti delle soglie 1 e possibili localizzati superamenti della soglia 2 nei piccoli bacini collinari.

La criticità idraulica per cui è stata emessa un’allerta gialla “nella pianura centrale emiliano-romagnola è dovuta alla propagazione delle piene di Reno e Secchia con livelli superiori alle soglie 1 nelle ultime sezioni dei tratti arginati”.

Secondo le previsioni, le piogge previste nella parte alta del bacino del Po potranno determinare, dalla serata, il transito di una piena del Grande Fiume nelle pianure occidentali, con livelli, in crescita, prossimi alle soglie 1.

Il bollettino di allerta meteo valido per il Giovedì Santo 2025 in Emilia-Romagna, diramento per vento, stato del mare, piene dei fiumi e altri fenomeni

Nelle aree di crinale di tutta la Regione e nelle zone montane e collinari occidentali emiliane “sono possibili fenomeni di ruscellamento e frane su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a seguito delle piogge dei giorni precedenti” recita il bollettino.

Sotto la lente un’enorme frana con un fronte di 2 chilometri che interessa una vasta area della frazione di Boccassuolo, nel comune di Palagano, in provincia di Modena: ha lambito alcune abitazioni, distrutto due strade comunali e un ponte.

L’allerta meteo è arancione per vento in Romagna, nelle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini e per lo stato del mare nella provincia di Ferrara.

Nella prima parte della giornata di domani, è inoltre prevista un’intensificazione del vento sud-orientale lungo la fascia costiera, con venti di burrasca moderata (62-74 km/h) e mare da molto mosso ad agitato al largo, soprattutto sul settore settentrionale, dove l’altezza dell’onda potrà raggiungere i 3 metri.

Potrebbero verificarsi fenomeni di ingressione marina ed erosioni del litorale lungo la costa ferrarese e ravennate.

Dal pomeriggio la rotazione dei venti da sud-sud-ovest porterà un rinforzo dei venti sul settore appenninico, in particolare su quello centro-orientale, dove si raggiungeranno venti con intensità di burrasca moderata (62-74 km/h) con probabile raffiche di intensità superiore soprattutto sul settore romagnolo.

Secondo i modelli di Arpae, dopo una temporanea rimonta dell'alta pressione nelle prime ore di sabato 19 aprile, successivamente un centro di bassa pressione tenderà a fare il suo ingresso nel Mediterraneo.

Le conseguenze? Tempo instabile con precipitazioni sparse sia nella giornata di Pasqua sia in quella di Pasquetta, più probabili lungo i rilievi e sul settore occidentale.

Le temperature saranno in aumento sabato ed in successiva diminuzione domenica, per tornare a salire a fine periodo.