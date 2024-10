Allerta arancione in Emilia Romagna, temporali forti e fiumi sotto osservazione

Bologna, 7 ottobre 2024 – E’ arrivato il freddo e le temperature si sono abbassate. Entriamo nel vivo dell’autunno ci si prepara ad accendere il riscaldamento in tutte le zone dell’Emilia Romagna. E dopo il maltempo che ha colpito la Romagna con conseguente rabbia degli alluvionati che chiedono i risarcimenti in seguito all’ennesimo disastro, tornano ancora le perturbazioni e i temporali in regione.

Allerta meteo arancione e gialla: ecco dove

Infatti gli esperti meteorologi di Arpae hanno diffuso un’allerta meteo arancione per la giornata di domani, martedì 8 ottobre. L’allerta arancione è stata emanata per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori. Mentre ce n’è anche una gialla per temporali e vento.

Nello specifico l’allerta arancione per piene dei fiumi riguarda le province di Parma, Reggio Emilia e Modena; per frane e piene dei corsi minori le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. L’allerta gialla, invece, è stata emanata per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini; per temporali nelle province di Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per vento nelle province di Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

"Temporali forti e venti di burrasca, attenzione ai fiumi”

Si legge sul bollettino diffuso da Arpae che sono in arrivo "temporali forti” per la giornata di martedì 8 ottobre, previsti “più probabili sulla fascia appenninica, con precipitazioni intense anche a carattere di rovescio, che possono generare diffusi fenomeni di ruscellamento e franosi sui versanti ed innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 2 nel settore centrale e della soglia 1 nel settore occidentale e centro orientale. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica. Il moto ondoso potrà generare occasionali fenomeni di erosione del litorale e/o ingressione marina, soprattutto nel settore costiero centro-settentrionale”.

Previsioni meteo per martedì 8 ottobre

Arpae ha previsto per martedì 8 ottobre un tempo “con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco, che dai rilievi tenderanno a interessare le pianure nel corso della giornata. Fenomeni più intensi e persistenti lungo il crinale appenninico ed in attenuazione ed esaurimento dalla sera”. Le temperature minime sono comprese tra i 14 e 17 gradi, mentre le massime tra i 18 e 22 gradi.

Previsioni meteo per mercoledì 9 ottobre

Mercoledì 9 ottobre, invece, sarà “molto nuvoloso lungo i rilievi con occasionali deboli piovaschi. Dal tardo pomeriggio graduale aumento della nuvolosità a partire da ovest con deboli piogge sui rilievi occidentali e locali pioviggini sulle rimanenti aree”. Le temperature sono in flessione con le minime “sul settore occidentale intorno a 12-13 gradi, valori tra 14 e 16 gradi su quello centro-orientale”. Le massime invece “in ulteriore aumento, comprese tra 21 e 24 gradi”.

Tendenza meteo da giovedì 10 a domenica 13 ottobre

Il tempo si presenta instabile fino al fine settimana con “correnti occidentali” che “interesseranno il nostro territorio, apportando condizioni di variabilità con addensamenti nuvolosi temporaneamente più consistenti associati a deboli precipitazioni, più probabili lungo i rilievi. Le temperature, dopo aver raggiunto localmente i 24-25 gradi nei valori massimi giovedì, subiranno una contenuta diminuzione tra venerdì e sabato, per poi tornare ad aumentare domenica”.

Che tempo farà in Emilia Romagna