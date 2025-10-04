Allerta arancione in Emilia Romagna: in arrivo vento di burrasca e mareggiate, ecco dove

Bologna, 4 ottobre 2025 — Un fine settimana di forte instabilità attende l’Emilia-Romagna, con condizioni meteo che passeranno dal cielo sereno di sabato mattina a venti burrascosi e mare agitato entro domenica.

La Protezione Civile insieme ad Arpae hanno infatti diramato un’allerta arancione per vento, stato del mare e mareggiate nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; e un’allerta gialla per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

L’avviso riguarda soprattutto i rilievi appenninici, dove sono previsti venti sud-occidentali di burrasca moderata (62–74 km/h), e la fascia costiera, esposta a venti nord-orientali di burrasca forte (75–88 km/h), con possibili raffiche di intensità superiore. Le raffiche non solo metteranno alla prova la tenuta delle strutture e la sicurezza della circolazione, ma agiteranno anche il mare: al largo sono attese onde oltre i 3,20 metri, con rischio di ingressioni marine ed erosione della linea costiera, aggravato dall’assenza della duna invernale. Sul fronte idrogeologico, le precipitazioni previste sui rilievi potrebbero innescare fenomeni franosi localizzati, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua minori.

Previsioni meteo sabato 4 ottobre

Nel corso del pomeriggio di sabato e soprattutto in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente su tutta la regione, con qualche debole scroscio lungo il crinale appenninico. Nelle ore notturne saranno possibili piogge deboli e intermittenti anche sulla pianura, accompagnate da riduzioni della visibilità per foschie e locali nebbie in prossimità del Po.

Le temperature massime si manterranno attorno ai 20 gradi, mentre i venti, inizialmente deboli e variabili, rinforzeranno dal pomeriggio assumendo direzione sud-occidentale, con raffiche di burrasca sulle aree di crinale appenninico.

In serata e durante la notte i rinforzi si estenderanno anche al mare. Quest’ultimo, poco mosso nelle prime ore del giorno, vedrà un progressivo aumento del moto ondoso fino a diventare mosso.

Previsioni meteo domenica 5 ottobre

Sarà la giornata più delicata dal punto di vista meteorologico. Il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso, con deboli precipitazioni sul settore centro-orientale e rovesci sparsi sui rilievi. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a esaurirsi, lasciando spazio a schiarite più ampie a partire da ovest.

Le temperature scenderanno: minime attorno ai 14 gradi, massime comprese tra 16 e 18 gradi. Il quadro più critico riguarderà i venti, che soffieranno forti dai quadranti settentrionali al mattino, con rinforzi di burrasca moderata su mare e costa, più deboli in pianura ma intensi sulle aree di crinale. Nel pomeriggio è attesa una graduale attenuazione, con rotazione dai quadranti orientali. Il mare sarà molto mosso, a tratti agitato, nelle ore mattutine, con rischio di ingressioni marine sulle zone più esposte. La situazione andrà migliorando dal pomeriggio.

Previsioni meteo lunedì 6 ottobre

L’inizio della nuova settimana segnerà una netta tregua. Al mattino qualche nube medio-alta potrà ancora interessare il settore orientale, ma dal pomeriggio il cielo tornerà sereno su tutta la regione. Le temperature minime scenderanno fino a circa 8 gradi, segnando un sensibile calo rispetto ai giorni precedenti, mentre le massime risaliranno attorno ai 20 gradi. I venti saranno deboli e di direzione variabile, e il mare tornerà poco mosso.

