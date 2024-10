Maltempo senza fine in Emilia Romagna, tornano le piogge: allerta arancione

Bologna, 22 ottobre 2024 – Piove sul bagnato. Dopo il disastro dell’alluvione che ha devastato Bologna, parte dell’Emilia e della Romagna, sono previsti ancora temporali. Arpae e protezione civile hanno emanato un’allerta meteo arancione e gialla a partire dalla mezzanotte di domani, mercoledì 23 ottobre, per piene dei fiumi, criticità idrogeologica e temporali. Una nuova fase di perturbazioni e, secondo Roberto Nanni, tecnico meteorologo di Ampro, “potenzialmente pericolosa da un punto di vista idrogeologico. Sul Mediterraneo occidentale – spiega – si sta riorganizzando una vasta area depressionaria che condizionerà l'andamento meteo fino a domenica, in particolare sulle regioni centro-settentrionali e al Nord Ovest”.

L’allerta meteo per piene dei fiumi è arancione nelle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna; per ̀criticità idrogeologica nelle province di Piacenza, Parma, Bologna, Ravenna.

Allerta arancione e gialla per mercoledì 23 ottobre 2024

Allerta meteo gialla per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per ̀criticità idrogeologica nelle province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

Per la giornata di domani, mercoledì 23 ottobre, si prevedono precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco. Le precipitazioni previste potranno generare nuovi incrementi nei bacini del settore centrale della Regione già interessati dalle piene precedenti. La criticità idraulica sulle pianure centro-orientali rivierasche del Po è riferita al transito della piena con livelli superiori alla soglia 1 sull’asta centrale e prossimi a soglia 3 sull’asta orientale fino ai rami deltizi. Nelle zone montane/collinari saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento e frana sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Nell'area collinare bolognese si segnala una particolare vulnerabilità delle aree urbanizzate e della rete stradale ancora interessate da presenza di materiale detritico.

Il tempo sarà nuvoloso o molto nuvoloso, secondo gli esperti Arpae, con precipitazioni sparse a carattere debole a tratti moderate e irregolari su tutto il territorio regionale; i fenomeni diminuiranno in serata. Le minime saranno tra 15 e 17 gradi, le massime in lieve diminuzione tra 18 e 20 gradi.

Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio temporalesco, più intense nel corso della mattinata sul settore centro-orientale della regione. Le minime saranno comprese tra 15 e 17 gradi, le massime in ulteriore lieve diminuzione, intorno ai 17-18 gradi.