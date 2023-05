Allerta meteo arancione nelle Marche 17 maggio: ancora criticità idraulica e idrogeologica

Ancona, 16 maggio 2023 – La tempesta e le intense piogge che in queste ore si sono abbattute sulle Marche non si fermeranno nemmeno domani, mercoledì 17 maggio. Emanata nuova allerta meteo di colore arancione per criticità idrogeologica e idraulica in gran parte della Regione Marche, mentre in Emilia Romagna il codice rosso è stato esteso a tutta la giornata di domani.

Sulla base dell'Avviso di criticità idrogeologica e idraulica e dell'Avviso di condizioni meteorologiche avverse emessi dal Centro Funzionale Regionale, la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche ha emesso per tutta la giornata di domani, dalla mezzanotte alle ore 24 di mercoledì 17 maggio, l’allerta meteo arancione nelle province di Pesaro e Urbino, Ancona e la fascia più a Nord del Maceratese.

Secondo le previsioni le piogge cesseranno nel Maceratese, Fermano e Ascolano dove un’allerta di colore giallo è stata emanata per criticità idraulica e idrogeologica.