Allerta arancione per vento in Emilia-Romagna, poi arriva l’ottobrata

Bologna, 10 ottobre 2024 – Continuerà a tirare un forte vento di burrasca nel pomeriggio di oggi sull’Emilia-Romagna, in particolare nella zona del crinale appenninico centro-orientale. Arpae e protezione civile hanno diffuso un aggiornamento dell’allerta meteo arancione per vento a partire dalle 12 di oggi. L’allerta resta gialla, invece, per piene dei fiumi, frane, temporali e vento in gran parte della regione.

Lo scenario potrebbe però cambiare nel weekend. Da sabato 12 ottobre, tornerà l’alta pressione e le temperature si alzeranno. Le condizioni meteo si manterranno stabili fino a tutto lunedì 11 ottobre. Potrebbe trattarsi della tipica ottobrata, ovvero di quei giorni di ottobre caratterizzati dalla prevalenza dell’alta pressione sul Mediterraneo e quindi dalla stabilità atmosferica, assenza di piogge e clima mite nelle ore centrali della giornata.

L'allerta meteo arancione e gialla per la giornata di giovedì 10 ottobre

Dalle 12 di oggi, l’allerta arancione per vento coinvolge le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna. Scatta l’allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. Mentre, per frane e piene dei corsi minori l’allerta è per le province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini. Nelle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini per temporali; e per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Secondo gli esperti Arpae, nel pomeriggio di oggi tireranno “venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, che interesseranno la zona di crinale appenninico centro-orientale”.

In collina “la ventilazione sarà di burrasca moderata (62-74 Km/h) con possibili rinforzi”. Le condizioni sono favorevoli “per lo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sugli Appennini centro-orientali” e le precipitazioni potranno generare “rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione con possibili superamenti della soglia 1”.

Dalla mezzanotte di domani è stata diramata un’allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Invece, non sono previsti fenomeni meteo significativi ai fini dell'allertamento.

“Sereno o poco nuvoloso”, con nuvole passeggere nelle ore pomeridiane, le previsioni degli esperti Arpae per la giornata di venerdì 11 ottobre. La temperatura si abbassa, tra 11 e 13 gradi le minime; massime tra 20 e 22 gradi. Venti deboli variabili.

Tornerà l’alta pressione, mantenendo condizioni di tempo stabile fino a tutto lunedì 11 ottobre, anche se non si escludono temporanei passaggi di nuvole. Martedì, invece, l'avanzamento di una bassa pressione dovrebbe portare un peggioramento con piogge diffuse. Le temperature sono attese in lieve graduale aumento con punte massime di 21/22 gradi.