Come cambia l’allerta meteo di domenica 27 ottobre: le previsioni meteo in Emilia Romagna

Bologna, 26 ottobre 2024 – Maltempo in attenuazione finalmente in Emilia Romagna: allerta ancora attiva per domenica 27 ottobre, ma è principalmente gialla per criticità idraulica e idrogeologica. Quindi non ci saranno fenomeni meteorologici significativi, ma l’acqua caduta in questi giorni in alcuni posti sarà da smaltire, in altri sarà da tenere sott’occhio, come nei fiumi.

Allerta meteo in attenuazione in Emilia Romagna per domenica 27 ottobre 2024

L’allerta rimane invece arancione sulla costa ferrarese per criticità idraulica: la piena del Po è ancora in transito, seppur in attenuazione, con livelli ancora superiori alle soglie 2 nei due rami della foce a delta. Arpae segnala che si prevede il transito di un nuovo evento di piena con livelli idrometrici che potranno superare la soglia 1.

"Le piene generate dalle recenti precipitazioni transiteranno lungo il tratto vallivo di Secchia, Panaro e Reno con livelli idrometrici superiori alle soglie 1”, fa sapere Arpae Emilia Romagna. Dunque permane una criticità idraulica nelle pianure reggiana e modenese, perché ci sono ancora delle problematiche sul territorio, in merito alle operazioni di bonifica.

Viste le precipitazioni dei giorni precedenti, ci sono zone in condizioni idrogeologiche particolarmente fragili soprattutto sul settore montano centro-occidentale: qui saranno possibili localizzati fenomeni franosi, che non si escludono nemmeno nei restanti settori collinari e montani.

A Bologna finalmente si può tirare un sospiro di sollievo: disco verde per tutta la zona, collina e pianura. Non sarà una domenica soleggiata, ma almeno non dovrebbe piovere e questa è già una conquista, vista la preoccupazione di questa settimana. Dopo l’alluvione di sabato scorso si è lavorato continuamente per ripristinare i danni sia in città sia in provincia e negli ultimi due giorni le allerte arancioni avevano risvegliato l’apprensione e portato a chiudere scuole, università e parchi.

Domenica il sole lo vedrà forse solo la costa romagnola. Da martedì 29 ottobre “cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il periodo salvo la presenza di foschie dense e nebbie dopo il tramonto in pianura e locale formazione di nubi basse lungo la fascia pedecollinare. Probabile peggioramento, con temperatura in sensibile diminuzione, a fine periodo (ovvero in prossimità dell’1 novembre, ndr)”, ci dice sempre Arpae.