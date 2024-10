Allerta meteo Emilia Romagna, maltempo in esaurimento: le previsioni per il weekend

Bologna, 4 ottobre 2024 – Sono state circa 48 ore di paura per l’Emilia-Romagna, investita da un’ondata di maltempo che ha riversato piogge intense sui territori resi già vulnerabili dall’alluvione del 18-19 settembre.

Proprio a seguito delle intense precipitazioni verificatesi mercoledì e ieri, la notte scorsa il fiume Lamone ha aperto una falla a Traversara di Bagnacavallo, nello stesso punto in cui aveva rotto il 19 settembre. Proprio in quel punto era attivo da giorni un cantiere, nel quale si lavorava senza sosta, anche sotto il diluvio, per ricostruire l’argine e mettere in sicurezza la zona. L'acqua, attualmente, ha invaso i campi. La frazione era stata già evacuata precauzionalmente nel pomeriggio, dopo che la Protezione civile aveva diramato l'allerta rossa. Allerta che, per l’intera giornata di domani, sabato 5 ottobre, sarà invece di colore ‘giallo’, essendo prevista una decisa attenuazione dei fenomeni temporaleschi. Ma vediamo, nel dettaglio, i contenuti del bollettino di oggi.

Dopo le ultime piogge intense che hanno colpito soprattutto il Ravennate e buona parte della Romagna, l'allerta meteo per sabato 5 ottobre torna gialla

Cosa dice la nuova allerta meteo

"Nella giornata di sabato 5 ottobre – si legge nel bollettino, emanato da Arpae di concerto con la Protezione civile regionale – non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento. Tuttavia, si segnala che sono previste deboli precipitazioni e saranno possibili, tra la notte e la mattina, fenomeni temporaleschi non organizzati sulla fascia costiera e sulle aree di pianura limitrofe. Si prevede un progressivo esaurimento delle piene in atto lungo i tratti vallivi dei corsi d'acqua del settore centro-orientale. Nelle aree collinari e montane centro-orientali non si escludono residui e occasionali fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti”. L’allerta gialla riguarderà in particolare l’area denominata ‘pianura bolognese’, che tocca le province di Bologna, Ferrara e Ravenna.

Gli aggiornamenti dalle zone più colpite

Intanto, il comune di Bagnacavallo ha emanato, in mattinata, un’ordinanza che, oltre alle zone già evacuate, comprende la frazione di Villanova (a rischio esondazione del reticolo secondario), con particolare riferimento alle vie Aguta, Cogollo, Cocchi, Longanesi, Viazza Vecchia e Viazza Nuova e traverse. Il livello del fiume Lamone si sta lentamente abbassando ed è al di sotto della soglia cosiddetta ‘gialla’. L’acqua proveniente dalla falla sull'argine a Traversara continua a trafilare nei campi attraverso la zona rossa, fino a scolare nel fosso Barbavera. Sono sul campo i tecnici del comune, la protezione civile e il Consorzio di bonifica della Romagna occidentale. Si invitano tutte le persone a non avvicinarsi alle zone interessate dagli allagamenti.

Il tempo previsto nel weekend

Come già anticipato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi, il minimo di bassa pressione ancora presente sull’alto Adriatico tende ora ad allontanarsi, favorendo progressive schiarite - nella giornata di domani, sabato 5 ottobre – a partire dal settore occidentale. Permane tuttavia della nuvolosità sulle aree centro-orientali, dove sarà possibile qualche pioggia residua tra mattina e primo pomeriggio.

Dalle ore serali generalmente sereno su tutta la regione. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 13 gradi; le massime oscilleranno attorno a 17/18 gradi sulle aree emiliane e 15/16 gradi tra aree costiere e Romagna.

Domenica 6 il cielo dovrebbe essere soleggiato ovunque, salvo alcuni annuvolamenti sul settore occidentale. L’annuncio di una nuova fase instabile, che caratterizzerà in particolare le giornate di lunedì 7 e martedì 8 ottobre, con piogge e rovesci sparsi su tutta la regione.