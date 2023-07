Allerta meteo arancione in Emilia Romagna, quando finisce il caldo: temporali in arrivo

Bologna, 18 luglio 2023 – Mentre l’onda di calore imperversa ancora in Emilia Romagna, l’Arpae lancia una nuova allerta meteo in vigore dalla mezzanotte di domani, mercoledì 19 luglio, fino a quella di giovedì 20.

Questa volta, però, oltre alle alte temperature – il cui picco dovrebbe arrivare mercoledì con una massima di 40 gradi – si avverte anche dell’arrivo di possibili temporali, che potrebbero essere forti e interessare alcune zone della pianura centro-est.

Come sottolinea l’Arpae, “per mercoledì 19 luglio sono previste temperature superiori a 38°C sulla pianura centro-orientale, a esclusione della fascia costiera, con punte massime prossime a 40°C. Dalla sera, non si escludono temporali anche di forte intensità sulla pianura di Modena, Bologna e Ferrara".

Il caldo soffocante di questi giorni rende qualunque attività faticosa e rischiosa, oltre a favorire la proliferazione di insetti come le zanzare, da cui è importante proteggersi. Le alte temperature seccano anche i terreni, che non sono in grado di assorbire le grandi quantità di pioggia e quindi aumentano il rischio di allagamento.

Ma ci sono anche i rischi per la salute, che possono comportare problemi alla pressione, ma anche all’intestino.

La mappa delle zone a rischio arancione e giallo

Le zone a rischio

L’allerta arancione per temperature elevate è attiva sia in Emilia, nelle province di Bologna e Ferrara, che in Romagna a Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Il caldo toccherà anche Reggio Emilia e Modena, ma sarà meno grave: per queste ci sarà solo l’allerta gialla.

Anche i temporali rientrano nella fascia gialla e per il maltempo le province interessate sono quelle di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna.

Previsioni meteo giorno per giorno