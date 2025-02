Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: cosa sta per succedere

Bologna, 26 febbraio 2025 – Onde altissime che potrebbero superare anche i due metri e mezzo d’altezza e “localizzati fenomeni di erosione del litorale nelle prime ore della giornata” nelle località costiere delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia e Modena con “criticità idraulica che si riferisce al transito della piena nei tratti vallivi del fiume Secchia”. Questa l’allerta meteo gialla lanciata dal bollettino dell’Arpae Emilia Romagna per la giornata di giovedì 27 febbraio.

Per quanto riguarda le previsioni meteo l’Arpae prevede per il 27 febbraio iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite a partire dal settore centro-occidentale, in estensione al resto del territorio. “Nuovo aumento della nuvolosità alta e sottile dalla serata a partire da occidente. Assenza di precipitazioni e temperature in lieve diminuzione nei valori minimi sul settore occidentale, dove saranno comprese fra 2 e 3 gradi; quasi stazionarie sul resto del territorio, con valori fra 5 e 9 gradi. Massime tra 12 e 15 gradi”.

Per giovedì 27 febbraio, Arpae fa scattare l’allerta meteo gialla sulle località delle coste romagnola e ferrarese e nella pianura modenese. E “nelle zone montane e collinari – si legge nel bollettino – non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti”.

Secondo i modelli Arpae è prevista nuvolosità irregolare, localmente con parziali e temporanee schiarite. Le nubi saranno più compatte sui rilievi al mattino, dove potranno verificarsi deboli precipitazioni, in estensione alla pianura centrale nelle ore pomeridiane. Neve in mattinata al di sopra dei 1.200 metri sui rilievi centro-occidentali. Per quel che riguarda le temperature in aumento le minime sulla pianura occidentale, quasi stazionarie altrove; valori compresi tra 4 e 7 gradi. Massimi tra 10 e 13 gradi. Venti deboli variabile e mare poco mosso.

Lo spostamento verso Est dell'onda depressionaria lascerà il campo a correnti occidentali in quota, moderatamente instabili, fino alla giornata di domenica con piogge sparse ed irregolari e neve sull''Appennino centro-occidentale nel fine settimana. Da lunedì tenderà ad instaurarsi un campo di pressione anticiclonico che apporterà condizioni di tempo stabile. Temperature inizialmente quasi stazionarie poi in diminuzione le minime e in aumento le massime.