Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: rischio grandine, allagamenti e frane

Bologna, 15 giugno 2025 – Che il grande caldo di questi giorni fosse foriero di temporali improvvisi, con vento fortissimo e anche grandine lo abbiamo già sperimentato in queste ultime ore. Solo nella serata di ieri, le province di Parma, Reggio Emilia e Modena sono state spazzate da una violenta ondata di maltempo che ha causato anche danni.

Una situazione che potrebbe replicarsi anche nella giornata di lunedì 16 giugno, tanto che Arpa Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo gialla che riguarda tutta la regione.

Temporali oggi in serata

Il rischio maltempo si intensifica già da oggi pomeriggio: la giornata afosissima e soleggiata lascerà spazio all’arrivo di nubi cumuliformi che potranno generare rovesci e temporali sparsi più probabili sulle province emiliane. Come avvisa la stessa Arpa, potrebbero essere “localmente di forte intensità”. L’intensità dei temporali potrebbe essere tale generare “localizzati fenomeni di ruscellamento e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore”.

Maltempo anche lunedì 16

Anche in questo caso, il maltempo inizierà a farsi sentire dal pomeriggio. Domani a essere più a rischio sarà la Romagna che dovrà fare i conti con piccoli e intensi nubifragi con possibili effetti e danni associati, comprese possibili grandinate.

“I fenomeni, a carattere sparso già nel corso della mattina, tenderanno a diventare più estesi e ad intensificarsi ulteriormente nel pomeriggio/sera – avvisa Arpa –. Nelle zone interessate dai rovesci si potranno verificare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore, con possibili superamenti della soglia 1. Nelle aree collinari e montane interessate dai rovesci non si escludono inoltre localizzati fenomeni di ruscellamento e occasionali fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili”.

Attenzione anche al vento che potrebbe prevedere rinforzi e raffiche anche forti nel pomeriggio, in particolare lungo la costa ed il mare e nelle zone raggiunte dai fenomeni.

Danni alle auto a causa del maltempo che ha colpito sabato notte la provincia di Modena (foto Fiocchi)

Martedì 17 giugno ancora pioggia

Non c’è tregua: anche martedì le nuvole faranno da padrone con addensamenti più consistenti sulla Romagna, portando piogge anche a carattere di rovescio. Nel corso del pomeriggio tendenza a schiarite soprattutto sulle province emiliane, con nuvolosità residua in Romagna.

Temperature in discesa

La buona notizia arriva sul fronte del gran caldo. Le temperature sono previste in diminuzione, soprattutto nei valori massimi e dalla sera. Lunedì avremo un po’ di refrigerio notturno, con le minime tra 19 e 21 gradi. Martedì tra anche le massime scenderanno tra 25 e 28 gradi, addirittura lievemente sotto alla media del periodo.

Ma il sollievo è momentaneo perché – avvisa Arpa – “l’aumento del campo di pressione riporterà condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intero periodo. Le temperature saranno inizialmente in aumento e poi da venerdì, grazie a deboli correnti in quota settentrionali, si manterranno su valori massimi nella norma con valori intorno ai 30 gradi”.