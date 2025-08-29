Allerta senza fine in Emilia Romagna, temporali e raffiche di vento: le zone più colpite

Bologna, 29 agosto 2025 – Dopo una nottata segnata da piogge e rovesci diffusi, temporali e fulmini che hanno squarciato il cielo, l’Emilia-Romagna resta sotto osservazione oggi e anche domani, sabato 30 agosto. La Protezione Civile ha prolungato infatti il bollettino di allerta gialla, che prevede condizioni di instabilità con fenomeni temporaleschi e forti raffiche di vento.

“Per la giornata di sabato 30 agosto – si legge nel bollettino - sono previsti temporali organizzati anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati più probabili sui rilievi, sulla pianura occidentale e sulla pianura emiliana orientale; fenomeni temporaleschi più isolati, ma localmente intensi, possono interessare anche il resto del territorio. Le precipitazioni sui rilievi potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani dei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 1, in particolare sul settore occidentale. Inoltre, nella prima parte della giornata, sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con rinforzi e raffiche di intensità superiore sull'intera fascia appenninica”.

L’allerta riguarda l’intero territorio regionale, con particolare attenzione ai settori collinari e montani dell’Emilia occidentale e orientale, più esposti al rischio di frane, ruscellamenti e innalzamenti rapidi dei corsi d’acqua. Non sono esclusi fenomeni temporaleschi localmente intensi anche in Romagna, con raffiche di vento sull’Appennino e sulle pianure limitrofe.

Come detto, l’allerta riguarda l’intero territorio regionale per quanto riguarda i temporali. Sul fronte della criticità idraulica e idrogeologica, invece, la maggiore attenzione è concentrata sulla montagna e sull’alta collina del piacentino e del parmense, mentre per la sola criticità idrogeologica viene segnalata anche la bassa collina degli stessi territori. Per il vento, le aree più esposte sono la montagna romagnola nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, la montagna e la collina bolognese nelle province di Bologna e Ravenna, la montagna e la collina emiliana centrale nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena, oltre alla montagna e all’alta collina piacentino-parmense.

Nella prima parte della giornata di domani 30 agosto sono attesi rovesci e temporali sparsi su rilievi e pianura centro-occidentale. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi verso il settore centro-orientale della regione, risultando in esaurimento dalla tarda serata. Le temperature saranno in diminuzione: minime comprese tra 17 e 20 gradi, massime tra 24 e 27 gradi. I venti soffieranno inizialmente moderati da sud-ovest con rinforzi sui rilievi, per poi disporsi da nord-ovest nel pomeriggio. Mare da mosso a poco mosso.

Condizioni in miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Temperature stazionarie, con minime tra 15 e 16 gradi e massime comprese fra 25 e 29 gradi. Venti deboli a regime variabile. Mare calmo o poco mosso.

“Il fronte temporalesco giungendo in Romagna ha perso parte della sua forza – spiegano da Meteo-Pedemontana Forlivese – con accumuli rilevanti solo sull’Emilia occidentale e più contenuti verso est, fino a 20/30 mm sull’Appennino romagnolo. La situazione vede un generale miglioramento, anche se rimane il rischio di brevi e isolati fenomeni. Sabato sarà caratterizzato da variabilità e momenti instabili, soprattutto nel pomeriggio, intervallati da schiarite. Domenica la giornata migliore, con sole e clima gradevole di fine estate”.