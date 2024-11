Allerta gelicidio in Emilia Romagna: dove e di cosa si tratta

Bologna, 21 novembre 2024 – Non soltanto venti di burrasca forte, attesi nella giornata di domani, venerdì 22 novembre. In Emilia-Romagna è previsto anche il cosiddetto gelicidio, ovvero la pioggia che gela, nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

Per questi eventi meteorologici Arpae ha diramato un’allerta meteo arancione e gialla a partire dalla mezzanotte del 22 novembre per vento, piene dei fiumi, frane, piene dei corsi minori e, appunto, pioggia che gela.

Il paesaggio viene letteralmente cristallizzato quando si verifica il fenomeno del gelicidio

Il gelicidio (dal latino gelicidium, “gelo” e “cadere”) è un fenomeno che accade per la presenza di aria più calda (superiori allo zero) sopra un cuscino di aria più fredda (sotto lo zero) che si trova a livello del suolo.

La precipitazione parte in forma di fiocco di neve, si fonde nello strato caldo e mentre scende e arriva al suolo si ghiaccia sulle superfici che incontra: alberi, asfalto, fili della luce, automobili. Il risultato sulle strade è il vetro di ghiaccio, invisibile e molto scivoloso.

È necessario fare molta attenzione quando si cammina sulle gocce di pioggia cristallizzate e ancor di più al volante – scrivono gli esperti Arpae – dove i pericoli si moltiplicano e impongono la massima prudenza. Se si è costretti a prendere l'auto, è bene informarsi, attraverso i canali istituzionali, sul rischio che sul percorso possano verificarsi episodi di pioggia che gela. Se non fosse possibile rinunciare alla guida, meglio evitare manovre brusche e sterzate improvvise; mantenere una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le frenate; conservare una distanza dai veicoli molto superiore alla marcia su strada asciutta.

Per la giornata di venerdì 22 novembre sono previsti venti di burrasca forte (75-88 km/h) sull’Appennino e di burrasca moderata (62-74 km/h) sulle aree collinari e costiere, con possibili rinforzi e raffiche di intensità superiore. L’allerta è arancione per vento è stata diramata nella provincia di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. Il fenomeno dovrebbe attenuarsi nelle ore pomeridiane.

A seguito delle precipitazioni previste tra il pomeriggio di giovedì 21 novembre e le prime ore di venerdì 22 novembre, si possono generare localizzati frane, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua. L’allerta gialla per piene dei fiumi coinvolge le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. L’allerta frane e piene dei corsi minori interessa le province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna; per vento le province di Piacenza, Parma, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per pioggia che gela le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

Precipitazioni al mattino lungo l’Appenino centro-orientale ed occasionalmente anche sulla pianura. Dal pomeriggio il cielo sarà sereno su tutto il territorio regionale. Le temperature minime saranno comprese fra 1 e 6 gradi. Mentre le massime tra 10 e 13 gradi.

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, in serata potrebbero aumentare le nuvole sul settore centro-occidentale della regione. Le minime saranno attorno a zero gradi con gelate notturne nei fondovalle e in aperta campagna, valori leggermente superiori sulle aree costiere con punte fino a 5 gradi. Massime intorno a 11 gradi.

Tempo stabile fino alla giornata di lunedì 25 novembre. Da martedì sarà possibile un nuovo peggioramento per l'ingresso di correnti sud-occidentali atlantiche.