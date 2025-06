Allerta gialla domani in Emilia Romagna: temporali forti in arrivo, le previsioni del weekend

Bologna, 20 giugno 2025 – Torna un nuovo break di maltempo dopo i recenti nubifragi che si sono alternati al notevole incremento delle temperature di questa seconda parte di giugno. Sarà un weekend agrodolce per gli emiliano-romagnoli perché diviso a metà tra il beltempo della domenica e le piogge che prenderanno il posto del caldo proprio domani, sabato 21, solstizio d’estate, ovvero il giorno più lungo dell’anno. Arpae insieme alla Protezione civile, infatti, hanno emanato una allerta gialla per la giornata di sabato per piene dei fiumi nelle province di Piacenza e Parma e per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

Previste piogge anche di forte intensità nella giornata di sabato 21 giugno sulla parte centro-occidentale della regione Emilia Romagna

Temporali di forte intensità

Il bollettino Arpae prevede nella giornata di sabato 21 giugno “temporali di forte intensità con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale a partire dalle ore tardo pomeridiane. In corrispondenza delle precipitazioni di forte intensità saranno possibili rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori e non si escludono ruscellamenti lungo i versanti e modesti fenomeni franosi”.

Previsioni meteo sabato 21 giugno

Secondo Arpae il tempo sarà nuvoloso al mattino per nubi alte e sottili che non impediranno un buon soleggiamento; aumento della nuvolosità dal pomeriggio sui rilievi emiliani e sulle province occidentali che potrà essere associata a rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco sull'Appennino centro-occidentale e, dalla tarda serata, anche alla pianura delle province occidentali. Estensione notturna delle precipitazioni, in modo sparso, alla rimanente parte del territorio, fascia costiera esclusa. Le temperature minime sono in lieve aumento tra 19 e 22 gradi, mentre le massime sono in diminuzione con valori compresi tra 26 e 33 gradi.

Previsioni meteo domenica 22 giugno

Nella giornata di domenica il tempo invece migliorerà con “ampi rasserenamenti già dalla mattinata. Tempo stabile e soleggiato per il resto della giornata. Temperature quasi stazionarie, le minime tra 18 e 21 gradi; massime in lieve aumento tra 26 e 34 gradi”.

Tendenza meteo da lunedì 23 a giovedì 26 giugno

Un campo di alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio, con cielo sereno o poco nuvoloso senza precipitazioni. Temperature in generale aumento.

