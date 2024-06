Allerta gialla domani in Emilia Romagna: temporali intensi, come cambia il clima

Bologna, 20 giugno 2024 – L’ondata di calore che investe l’Emilia Romagna con Bologna città da bollino arancione per il Ministero della salute sta per finire. Una nuova perturbazione in arrivo porterà da un lato l’abbassamento delle temperature e dall’altro spazzerà via la polvere che l’anticiclone africano ha portato dal Sahara.

Temporali dove

Torna il maltempo in regione: per la giornata di domani, venerdì 21 giugno, Arpae di concerto con la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla (criticità ordinaria) per gran parte dell’Emilia Romagna: “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore occidentale e centrale della regione”.

Temporali quando

La perturbazione si manifesterà dal pomeriggio di venerdì 21 giugno, inizialmente lungo la fascia appenninica, per poi interessare principalmente le zone di pianura nella sera.

Previsioni meteo prossimi giorni

La giornata di sabato 22 giugno, secondo i modelli di previsione di Arpae, sarà caratterizzata da bel tempo e temperature piacevoli in tutta l’Emilia Romagna. Ma si tratta di una breve parentesi perché il maltempo tornerà a far capolino all’inizio della prossima settimana.

Il periodo sarà interessato da condizioni di tempo instabile con temporali diffusi fino a martedì 25 giugno e temperature massime in diminuzione soprattutto sui settori emiliani. Tendenza a graduale miglioramento dalla giornata di mercoledì 26 giugno.

Che tempo farà giorno per giorno