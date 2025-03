Piene dei fiumi e frane, allerta gialla in Emilia Romagna

Bologna, 9 marzo 2025 – Forti precipitazioni sui rilievi centro-occidentali e neve in alta quota (tra i 1700 e i 1800 metri). L’Arpae (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha lanciato un’allerta gialla per la giornata di lunedì 10 marzo per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Ravenna e per frane e piene dei corsi minori nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

L’allerta gialla in Emilia-Romagna

In particolare, a essere interessate dall’allerta e dal maltempo sono la montagna e la collina bolognesi e i rilievi centrali nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma, oltre alla zona montuosa nel Piacentino.

Secondo Arpae nelle zone montane centro-occidentali saranno possibili anche localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. Le precipitazioni potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici localmente superiori alla soglia 1 nei bacini montani dei fiumi emiliani.

Dopo una tregua dal maltempo con temperature primaverili e giornate soleggiati, si prevede così un ritorno delle perturbazioni e di livelli del termometro più rigidi rispetto a inizio mese.

Le previsioni per lunedì 10 marzo

Per quanto riguarda le previsioni, per lunedì 10 marzo si attende cielo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni diffuse nelle ore notturne e tendenza ad attenuazione già dal primo mattino. “Nel pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso con temporanee schiarite e possibilità di qualche pioggia irregolare sul settore occidentale – scrive l’Arpae sul proprio sito –. In serata precipitazioni sui rilievi centro-occidentali. Quota neve intorno a 1800 metri”. Per quanto riguarda le temperature, sono in sensibile aumento le minime, comprese tra 9 e 11 gradi; massime comprese invece tra 15 e 19 gradi. Venti deboli meridionali lungo i rilievi con locali rinforzi; deboli variabili in pianura. Ed è previsto mare mosso.

Le previsioni per martedì 11 marzo

Anche martedì cielo nuvoloso, con addensamenti sui rilievi e zone collinari, dove potranno verificarsi precipitazioni deboli e irregolari. In serata intensificazione delle precipitazioni sul settore occidentale. Temperature in lieve flessione con valori minimi intorno a 8-9 gradi e massimi tra 15 e 17 gradi. Venti deboli e variabili, con tendenza a intensificare in serata sui rilievi da sud-ovest e sul mare e settore costiero da sud-est. Mare mosso.