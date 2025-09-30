Allerta gialla in Emilia-Romagna: pioggia intensa e forte vento in arrivo

Bologna, 30 settembre 2025 – Ottobre porta una nuova ondata di freddo, con calo termico – si attende il via per accendere i riscaldamenti – e possibili temporali. E appunto, dalla mezzanotte di mercoledì 1 ottobre scatta una nuova allerta gialla per pioggia in Emilia-Romagna, valida 24 ore. Non riguarda però tutta la regione, bensì la parte centro-orientale, quindi Bolognese, Ferrarese e Romagna.

C’è anche una criticità idraulica e idrogeologica dalla montagna alla costa romagnole nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Allerta gialla: i dettagli

Per la giornata di mercoledì 1 ottobre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati", comunica il bollettino di Arpa Emilia-Romagna.

La pioggia: “I temporali sono previsti già dalle prime ore della notte e assumeranno particolare intensità sul settore centro-orientale della regione. Dal pomeriggio è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni”.

Il vento: “Si prevedono inoltre venti forti (50-61 Km/h) da nord-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la costa e sui crinali appenninici e un aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo”.

I fiumi: “Nel settore orientale della regione con particolare riferimento ai bacini collinari si prevedono livelli idrometrici superiori alla soglia 1. Lungo i rilievi orientali saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento lungo i versanti, innalzamenti del reticolo idrografico minore e fenomeni di allagamento nelle aree pianeggianti e urbane costiere”.

Le spiagge: “Pur con valori sotto le soglia di riferimento, dalla serata non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale e interessamento delle spiagge”.

Aria fredda da est

Il Centro meteo Emilia-Romagna conferma che "la fase più intensa del maltempo è atteso nelle prossime 24-36h”, quindi “tra la serata di oggi, martedì 30 settembre, e la notte-mattina di mercoledì 1 ottobre: un nocciolo di aria fredda evolverà dall’Europa dell’Est verso la Penisola Balcanica e infine le regioni adriatiche. Il contrasto tra le due masse d’aria di differente natura, quella fredda in ingresso e quella più mite preesistente in area mediterranea, determinerà la genesi di rovesci e temporali di forte intensità”.