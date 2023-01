Previsioni meteo Emilia-Romagna, scatta l'allerta gialla per rischio frane e mareggiate. Ecco dove

Allerta per erosione della costa

Neve e maltempo in Emilia Romagna: famiglie isolate a Rimini, a Riccione esonda in Rio Melo. Nuova allerta meteo

Bologna, 26 gennaio 2023 - Dopo la neve e le piogge degli scorsi giorni, scatta ora l'allerta per criticità idrogeologica e costiera, dovuta anche allo scioglimento della neve caduta copiosa nelle scorse ore. A dirlo è il nuovo bollettino meteo di Protezione civile e Arpae che hanno emesso l'allerta gialla (criticità ordinaria) dalla mezzanotte del 27 gennaio e fino alla mezzanotte del 28 gennaio.

Frane e mareggiate

Non si escludono, nelle zone montane e collinari orientali, fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. In zona costiera si dovrà fare attenzione al mare che potrebbe generare fenomeni di erosione del litorale. In particolare l'allerta gialla è stata diramata per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara.

Le aree sotto osservazione sono quindi la montagna romagnola, tra le province di Forlì-Cesena e Rimini, e l'alta collina romagnola, tra Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Mentre per quanto riguarda la costa, massima attenzione è posta sulla costa romagnola di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, e sulla costiera ferrarese.