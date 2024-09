Allerta gialla nelle Marche: dove e quanto dura il maltempo

Ancona, 16 settembre 2024 — È arrivato l’autunno sulle Marche (e non solo). Lo ha fatto inaspettatamente, con una regolarità nei tempi incredibile dopo anni nei quali il freddo è sempre arrivato a ottobre inoltrato.

Sono bastate le piogge di scorsa settimana a rinfrescare definitivamente l’aria, non concedendo scampo agli ultimi nostalgici dell’estate che volentieri avrebbero voluto godere di qualche giorno di mare in più. E anche per questa settimana la pioggia ne farà da padrone, come già è caduta di prima mattina nei settori appenninici della regione. L’ombrello verrà subito aperto nella giornata di domani, quando le precipitazioni interesseranno tutto il territorio. La pioggia sarà debole in pianura, ma diffusa e continua in collina e lungo la costa, tanto che la Regione Marche, nel suo bollettino di criticità valido per la giornata di domani, ha segnalato un’allerta color giallo (di intensità ordinaria) valida per gli entroterra di Pesaro, Ancona, Macerata e Fermo. I venti arriveranno da oriente, con brezza tesa nelle zone collinari e montane, moderati lungo la costa e in prima collina con raffiche fino a vento fresco o forte. Il mare poco mosso, le temperature in diminuzione. Ad Ascoli si andrà da una massima di 18 gradi a una minima di 13, a Fermo da 19 a 10, ad Ancona da 22 a 16, a Macerata da 16 a 12, a Pesaro da 21 a 11 e a Urbino da 16 a 12.

Le previsioni di mercoledì 18 settembre

Un'immagine simbolo di alcune rose colpite da una forte pioggia

La stessa situazione di domani sarà vissuta anche mercoledì 18 settembre in tutta la regione. Il cielo sarà molto nuvoloso nel settore centro-settentrionale, con parziale diminuzione delle nuvole a sud nella seconda parte della giornata. Le precipitazioni saranno deboli, diffuse e continue, più consistenti nei settori costieri e collinari con cumulate, in queste zone e a fine periodo, moderate.

I venti da quadranti orientali e di brezza tesa nelle zone collinari e montane, di vento moderato lungo la costa e la prima collina con raffiche fino a vento fresco o forte. Le temperature in aumento nei valori minimi. Ad Ascoli si andrà da una massima di 19 gradi a una minima di 16, a Fermo da 19 a 13, ad Ancona da 23 a 19, a Macerata da 17 a 15, a Pesaro da 22 a 14 e a Urbino da 17 a 15.

Le previsioni di giovedì 19 settembre

Anche giovedì 19 settembre non mancheranno infine le nuvole e le piogge. Il cielo sarà molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse e continue. Sempre più consistenti nei settori costieri e collinari, ma maggiormente sporadiche nei settori alto collinari e montani.

I venti arriveranno da oriente, con brezza tesa a vento che si intensificherà lungo la cosa. Il mare sarà molto mosso, le temperature in lieve diminuzione, con massime di 22 gradi e minime di 15 ad Ascoli, di 20 e 15 a Fermo, di 18 e 14 ad Ancona, di 18 e 13 a Macerata, di 23 e 11 a Pesaro, di 15 e 13 a Urbino.