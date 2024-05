Allerta meteo gialla per temporali in Emilia Romagna, quanto dura il maltempo

Bologna, 13 maggio 2024 – Dopo un fine settimana quasi estivo torna il maltempo in Emilia Romagna, con tanto di allerta meteo gialla per domani, martedì 14 maggio, per temporali in tutta la regione. Il bollettino di Arpae e Protezione civile è valido dalla mezzanotte del 14 fino alla mezzanotte del 15 maggio.

Si tratta della “quinta perturbazione di questo maggio, che porterà anche un aumento della ventilazione di scirocco in Romagna", come spiega il meteorologo Ampro Roberto Nanni.

In arrivo temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, sono possibili sull'intero territorio regionale. I fenomeni saranno più probabili durante le ore centrali della giornata. L’allerta meteo gialla riguarda le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini.

Temporali in arrivo in Emilia Romagna

Al mattino di domani il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con progressivo aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale. Nel corso del pomeriggio-sera cielo nuvoloso o coperto su tutta la regione con precipitazioni a carattere debole e irregolare e locali rovesci anche a carattere temporalesco.

Le temperature massime sono in diminuzione, ma non troppo: saranno comprese tra 21 e 24 gradi. Con minime comprese tra 12 e 15 gradi. I venti fortunatamente deboli, di direzione variabile, con temporanei rinforzi sui rilievi. Il mare poco mosso, con moto ondoso in aumento nella serata.

Le previsioni meteo in Emilia Romagna