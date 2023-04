Allerta gialla per temporali in Emilia Romagna, si avvicina il weekend di Pasqua

Bologna, 6 aprile 2023 – Non c’è Pasqua senza pioggia. Per la giornata di domani, venerdì 7 aprile, si prevedono forti temporali con possibili danni in Emilia-Romagna. A dirlo è il bollettino Arpae emesso oggi alle 12. Gli effetti riguarderanno principalmente le zone occidentali della regione.

Quando scatta

L’allerta durerà 24 ore e scatta dalla mezzanotte del 7 aprile fino alla mezzanotte dell’8 aprile.

Le zone di allerta

L’allerta temporali riguarderà la parte occidentale dell’Emilia Romagna, con l’esclusione delle zone più orientali e verso le coste romagnole. Le province coinvolte sono: Bologna, Ravenna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

Nel dettaglio, sono comprese le zone C1 della montagna bolognese, C2 della collina bolognese (BO, RA), E1 della montagna emiliana centrale (PR, RE, MO), E2 della collina emiliana centrale (PR, RE, MO).

E ancora: F1 della pianura modenese (RE, MO), F2 della pianura reggiana (RE), F3 della pianura reggiana di Po (PR, RE), G1 della montagna piacentino-parmense (PC, PR), G2 dell’alta collina piacentino-parmense (PC, PR), H1 della bassa collina piacentino-parmense (PC, PR), H2 della pianura piacentino-parmense (PC, PR).

Le previsioni meteo di venerdì 7 aprile

Da domani il meteo sarà caratterizzato da progressiva nuvolosità nelle aree occidentali della regione. Già dalla tarda mattina avremo qui le prime precipitazioni sulle province occidentali, che nel corso del pomeriggio si estenderanno su tutta la regione. Sui rilievi bolognesi, modenesi e parmensi si prevede anche la quota neve intorno a 1.500 metri in abbassamento fino a circa 1.200 metri.

Le temperature minime saranno in rialzo con valori compresi tra 2 e 6 gradi, con qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna; massime stazionarie o in lieve locale aumento comprese tra 12 e 16 gradi. Venti deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti orientali sul mare e sulla costa e da sud-ovest sui rilievi. Mentre il mare sarà poco mosso.

Previsioni sabato 8 aprile

Sabato sarà una giornata a carattere debole e irregolare sul settore orientale in progressivo esaurimento nel corso della giornata. Sul settore occidentale avremo nuvolosità variabile con ampie schiarite dal pomeriggio. Nella provincia di Bologna la quota neve intorno a 1.200 metri sarà in innalzamento fino a 1.500 metri.

Temperature minime in aumento comprese tra 6 e 8 gradi, qualche grado in meno nelle aree extra urbane; massime in aumento sul settore centro-occidentale, comprese tra i 13-14 gradi sulla costa e i 17-18 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli prevalenti da nord-est con rinforzi sui rilievi. Mare ancora poco mosso.

La mappa delle previsioni meteo