Allerta meteo arancione 13 maggio in Emilia Romagna: piene dei fiumi e rischio frane

Bologna, 12 maggio 2023 – Non danno tregua le allerte meteo in questi giorni in Emilia Romagna. Non sono più rosse, quindi hanno diminuito l’intensità, ma l’attenzione resta comunque alta. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, la visita del ministro Musumeci alle zone alluvionate, la grandinata a Bologna e l’allerta per la giornata di oggi, ecco un’altra allerta arancione per piene dei fiumi e frane che riguarda la giornata di domani, sabato 13 maggio (scatta dalla mezzanotte, fino alla mezzanotte del 14 maggio).

Allerta meteo per piene dei fiumi in Emilia Ronagna

L’allerta arancione per piene dei fiumi riguarda le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. C’è poi anche un’allerta gialla per piene dei fiumi per le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per temporali per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

"Nella giornata di sabato 13 maggio – spiega la nota di Arpae – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, che potranno generare allagamenti nelle zone di pianura, localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici, più significativi nei bacini collinari del settore centro-orientale della regione interessati dalle elevate cumulate di precipitazione dei giorni precedenti. Le criticità idraulica e idrogeologica arancione previste nel Bolognese, Forlivese, Ferrarese e Ravennate si riferiscono alle numerose vulnerabilità ancora in atto sui territori interessati”.

Le previsioni meteo in Emilia Romagna