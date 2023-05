Allerta meteo arancione 15 maggio in Emilia Romagna per frane e piene dei fiumi

Bologna, 14 maggio 2023 – Nuova allerta arancione per la giornata di domani, lunedì 15 maggio in Emilia Romagna. A emanarla è il servizio Arpae della Regione Emilia Romagna. Il maltempo sembra infatti non abbandonare la nostra regione e saranno interessati all’allerta arancione per criticità idrogeologica l’alta collina romagnola (Ravenna, Forlì Cesena e Rimini) e le zone collinari del Bolognese e del Ravennate. Nelle aree collinari del settore centro orientale interessate dalle intense precipitazioni dei giorni scorsi, infatti, saranno quindi ancora possibili fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

Allerta gialla invece per piene dei fiumi per le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini. Alle porte di Modena, questa mattina il fiume Secchia, aveva già superato il livello 1 a Ponte Alto. Stessa cosa per canale Navile a Bentivoglio (Bologna).

Sempre per lunedì 15 maggio allerta arancione per frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Si prevedono piene sui corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione Emilia Romagna dovute alle precipitazioni di domenica 14 maggio, in progressivo esaurimento.

Dalla sera-notte di lunedì 15 maggio si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio sul settore orientale della regione. Le criticità idrauliche della pianura ferrarese e idrogeologica nell'Appennino centro-orientale della regione sono legate alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio.