Allerta meteo arancione 16 maggio nelle Marche per piogge, vento e mare in burrasca

Ancona, 15 maggio 2023 – Nel primo pomeriggio di oggi la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche, sulla base dell'Avviso di criticità idrogeologica e idraulica e dell'Avviso di condizioni meteorologiche avverse emessi in mattinata dal Centro Funzionale Regionale, ha diramato per la giornata di domani martedì 16 maggio un nuovo messaggio di Allertamento di livello arancione sulle zone 1, 2, 3 e 4 (corrispondenti alle province di Pesaro e Urbino, Ancona e la fascia più a Nord del Maceratese) e un'allerta di colore giallo sulle zona di allertamento 5 e 6 (corrispondenti al maceratese, fermano e ascolano) per criticità idraulica e idrogeologica e per avviso di condizioni metereologiche avverse.

Per domani sono così previste pioggia sulle Zone 1, 2, 3 e 4 e vento e mare burrascoso su tutta la costa marchigiana (sulle Zone 2, 4 e 6) con validità dalla mezzanotte alle 24 di martedì 16 maggio 2023. Nello specifico, per la giornata di domani l'Avviso di condizioni meteo, emesso dal Centro Funzionale prevede: piogge (diffuse e persistenti anche a carattere di rovescio o di temporale, con medie areali moderate su tutte le zone di allerta e picchi locali molto elevate in tutto il Pesarese e sulla fascia costiera anconetana - nelle Zone 1, 2 e 4 - ed elevati nelle restanti zone della regione 3, 5 e 6); vento (sulla fascia basso-collinare e tutta la zona costiera con direzione di provenienza da est /sud-est, intensità media di vento teso e raffiche fino a burrasca); mare (agitato, con onda proveniente da est/sud-est).

Per ulteriori dettagli ecco il link al sito istituzionale della Protezione Civile Regionale delle Marche: www.regione.marche.it

Le disposizioni del Comune di Fano

Allerta meteo, massima attenzione e grande cautela. Sono state segnalate condizioni meteo avverse con precipitazioni diffuse e persistenti. Previsti anche venti con raffiche fino a burrasca forte e mare molto mosso. A seguito di questo scenario, il Comune di Fano aprirà il C.O.C dalle 24 di questa sera con le funzioni opportune. Come previsto dal piano, verranno fatti partire i monitoraggi ai corsi d'acqua principali e secondari. Un ulteriore aggiornamento verrà effettuato alle 20 di questa sera a seguito della riunione del COR (Centro Operativo Regionale), convocato dalla regione Marche.