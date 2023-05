Allerta meteo arancione in Emilia Romagna domenica 28 maggio: le previsioni

Bologna, 27 maggio 2023 - L'allerta meteo smette di essere rossa in Emilia Romagna, finalmente, dopo 12 giorni consecutivi. Ma resta ugualmente in vigore, sarà arancione e gialla (a seconda dei territori) per la giornata di domani, domenica 28 maggio, per criticità idraulica e idrogeologica. La regione, libera dalle piogge deve comunque fare i conti con il dopo alluvione (qui la diretta dell’emergenza): l'acqua in casa e l'emergenza sanitaria in molte zone del Ravennate (Conselice e Lugo).

Allerta meteo arancione e gialla in Emilia Romagna il 28 maggio

Allerta meteo arancione: ecco dove

Permangono condizioni di criticità di livello arancione nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per l'elevata saturazione dei suoli e la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato localmente da livelli idrici elevati e da eventuali problemi di tenuta arginale. Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione permangono condizioni di elevata saturazione dei suoli favorevoli all'aggravamento dei dissesti di versante e dei fenomeni erosivi nei corsi d'acqua, innescatesi nelle ultime settimane.

I colori dell'allerta meteo

Allerta arancione

- per criticità idraulica nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Allerta gialla - per criticità idraulica nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini; per criticità idrogeologica nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Le previsioni di domenica 28 maggio

Per la giornata di domani, domenica 28 maggio, sulle pianure centro-orientali si prevede un cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte. Addensamenti un po' più consistenti nelle ore pomeridiane lungo i rilievi centro-occidentali e sul piacentino, dove non si escludono deboli rovesci, localmente a carattere temporalesco sulle aree di crinale. Temperature: minime in lieve diminuzione con valori intorno a 15/16 gradi; massime pressoché stazionarie, comprese tra 23 e 26 gradi. Venti deboli tra est e nord-es e mare poco mosso. Le previsioni aggiornate sono consultabili sul sito dell’Arpa regionale.

Le previsioni di lunedì 29 maggio

Lunedì 29 maggio condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Aumento della nuvolosità nel corso della giornata soprattutto lungo i rilievi centro-occidentali con deboli rovesci che occasionalmente potranno interessare le pianure adiacenti. Fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio con ampi rasserenamenti in serata. Temperature minime stazionarie o in lieve locale aumento con valori tra 15 e 17 gradi; massime stazionarie tra 23 e 26 gradi. I venti saranno deboli e il mare poco mosso.