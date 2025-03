Allerta meteo arancione domani in Emilia Romagna: in arrivo temporali, preoccupano i fiumi

Bologna, 11 marzo 2925 – Continuano le allerte meteo nella nostra regione e torna ancora la pioggia a frenare questa primavera in anticipo in Emilia Romagna che ha visto anche un calo delle temperature. Nella giornata di domani, mercoledì 12 marzo, sono previsti temporali forti e di conseguenza c’è apprensione per il possibile aumento repentino del livello dei fiumi.

Allerta meteo in Emilia Romagna, in arrivo temporali

"Due principali passate piovose, stanotte e nel pomeriggio/sera di domani, più piovaschi e rovesci sparsi durante il giorno. Accumuli previsti attorno ai 10/40mm sulle pianure, 100mm sul Crinale Appenninico, specialmente versante Toscano. Rimane comunque la visione con gli accumuli più abbondanti, in Appennino 40/60mm e piogge più contenute anche sulle pianure. Romagna meridionale in ombra pluviometrica”, spiega l’esperto meteorologo Ampro Roberto Nanni.

Allerta meteo arancione e gialla: dove

L’allerta arancione per piene dei fiumi, dunque, è prevista nelle province di Parma Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna.

Ma c’è anche un’allerta gialla che riguarda sempre le piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Forlì.Cesena, Ravenna e Rimini; per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì.Cesena e Rimini.

Temporali e vento forti

“Per la giornata di mercoledì 12 marzo sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, più probabili sul settore centro-occidentale, con precipitazioni intense che possono generare diffusi fenomeni di ruscellamento lungo i versanti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e fenomeni franosi, più diffusi sulla fascia montana centro occidentale. Le precipitazioni previste possono generare superamenti della soglia 2 nei corsi d'acqua del settore centro-occidentale. Inoltre non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico.

Previsioni meteo mercoledì 12 marzo

Secondo gli esperti dell’agenzia Arpae nella giornata di mercoledì 12 marzo ci saranno “precipitazioni irregolari, più intense e insistenti sul settore centrale della regione e in particolare sul crinale appenninico, dove potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso fino a quote di 1400-1500 metri. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve locale flessione, con valori minimi attorno a 9/10 gradi e massimi tra 13 e 16 gradi”.

Previsioni meteo giovedì 13 marzo

Nuvolosità irregolare – giovedì 13 marzo – “con parziali schiarite sul settore centro-orientale della regione e addensamenti più consistenti sul crinale appenninico, associati a precipitazioni, anche a carattere di rovescio, occasionalmente nevose fino a quote attorno ai 1200-1300 metri. Nel pomeriggio, le precipitazioni tenderanno a interessare anche le pianure del settore centro-orientale, con possibili rovesci o temporali, mentre in serata si intensificheranno su quello centro-occidentale. Temperature minime pressoché stazionarie, con valori attorno a 7/8 gradi. Massime il lieve aumento con valori attorno a 17/18 gradi”.

Previsioni meteo da venerdì 14 a lunedì 17 marzo

Una circolazione depressionaria tra la penisola iberica e il settore occidentale del Mediterraneo porterà condizioni di tempo perturbato con precipitazioni che, a tratti, interesseranno la regione, probabilmente più intense nella giornata di venerdì. Le temperature, in calo a inizio periodo, diminuiranno ulteriormente da domenica, quando saranno possibili anche deboli nevicate fino a quote attorno a 1000-1200 metri.

Che tempo farà in Emilia Romagna