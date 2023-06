Allerta meteo arancione in Emilia Romagna per rischio frane. E’ c’è il pericolo temporali

Bologna, 13 giugno 2023 – L’ennesima allerta meteo che annuncia criticità idrogeologica, piogge e temporali in Emilia Romagna. Non intende placarsi il maltempo che sta colpendo da diverso tempo la nostra regione. Nei giorni scorsi l’allerta era stata gialla, ma nella giornata di domani, mercoledì 14 giugno, Arpae e Protezione civile hanno diramato un’allerta arancione “per criticità idrogeologica” e gialla per “criticità idraulica, idrogeologica e temporali”.

Allerta meteo arancione e gialla: possibili temporali in Emilia Romagna

“Per la giornata di mercoledì 14 giugno – recita il bollettino meteo di Arpae – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali localmente di forte intensità più probabili sui rilievi con precipitazioni intense che possono generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e, sui versanti, fenomeni franosi e di ruscellamento. Con particolare riferimento al settore centro-orientale non si escludono allagamenti delle aree urbane dovuti al non totale ripristino della rete fognaria e nella parte collinare permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane. Permangono inoltre condizioni di criticità localizzate nella pianura bolognese (con particolare riferimento ai territori di Molinella e Budrio) e ravvennate (con particolare riferimento agli affluenti del Reno) per la difficoltà di smaltimento delle acque che gravano sul reticolo secondario e di bonifica e per possibili problemi di tenuta arginale”.

Allerta arancione e gialla: ecco dove

L’allerta è dunque arancione per criticità idrogeologica nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini. L’allerta è invece gialla per criticità idraulica nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per criticità idrogeologica nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Previsioni meteo in Emilia Romagna

Nei prossimi giorni la nostra regione continuerà a essere toccata dalle piogge, poiché l’Italia sarà colpita da un duplice ciclone.

Infatti, un vortice sulla Repubblica Ceca sta inviando aria fresca ed instabile che, dal Nord-Ovest dell'Italia, si è spostato verso le regioni centrali della nostra penisola. Da domani, invece, sarà un ciclone simil-tropicale a portare umidità e nubifragi verso Sardegna e poi il Centro-Sud.

Ma tornando al ciclone proveniente dalla Repubblica Ceca, il vortice proveniente da Est rischia di portare rovesci e forti temporali nella giornata di oggi anche in Emilia Romagna, oltre alla Liguria, al Piemonte e alla Toscana. Oggi in regione era stata diramata allerta gialla per temporali.

Mercoledì ecco poi il ciclone simil-tropicale, che dall'Atlantico porterà tanto vapore acqueo. Al Nord ancora instabilità in su Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Alpi. Giovedì, invece, sarà soleggiato e caldo nella parte nord dell’Italia. E da venerdì il tempo tenderà a migliorare, col sole che tornerà a splendere durante il weekend con temperature nuovamente estive.

Martedì 13 giugno

Previsioni di brutto tempo confermate anche dagli esperti di Arpae che per oggi, martedì 13 giugno, prevedono “nuvolosità irregolare, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio temporalesco”, ma nel corso del tardo pomeriggio “i fenomeni temporaleschi tenderanno a interessare maggiormente i rilievi appenninici e l'area centro-occidentale della regione, estendendosi nel corso della notte anche alle zone di pianura centro-orientali e settore costiero”.

Mercoledì 14 giugno

Per mercoledì 14 giugno, invece, sarà “cielo coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni sparse in pianura, più intense sui rilievi, dove assumeranno carattere di rovescio temporalesco. Attenuazione dei fenomeni in serata". Le temperature minime saranno stazionarie, comprese tra 14 e 17 gradi; massime in diminuzione con valori tra 16 e 18 gradi.

Giovedì 15 giugno e fine settimana

Giovedì 15 giugno, infine, prevista “nuvolosità variabile, con precipitazioni sparse nel pomeriggio, in esaurimento in serata. Le temperature sono in lieve aumento per ciò che concerne le minime, comprese tra 16 e 18 gradi, mentre sono in aumento le massime comprese tra 22 e 26 gradi.

Nel fine settimana “i flussi nord-occidentali manterranno condizioni di debole instabilità a inizio periodo. Tendenza a stabilizzazione delle condizioni meteorologiche grazie al consolidarsi di un campo di alta pressione. Temperature in progressivo e graduale aumento”.

Che tempo farà in Emilia Romagna