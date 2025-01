Vento forte su tutte le Marche: è allerta meteo arancione

Ancona, 27 gennaio 2025 - Non solo per oggi, il vento continuerà a soffiare forte nelle Marche anche nella giornata di domani, 28 gennaio. Non verrà interessato solamente l’entroterra, come sta avvenendo in queste ore, ma anche lungo la costa, fatta eccezione per le località nei pressi di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Motivo per cui la Regione Marche ha deciso di prolungare il suo bollettino di allerta, passato da un colore giallo ad arancione, fino a tutta la giornata di domani. Questa la motivazione: “Dal tardo pomeriggio odierno intensificazione della ventilazione sud occidentale anche nelle aree basso collinari e costiere, con raffiche fino a burrasca — si legge — Raffiche fino a burrasca forte o tempesta invece nell’entroterra”.

Domani sempre nell’entroterra, fino alla tarda mattinata e dal pomeriggio, le forti soffiate ventose “arriveranno fino a tempesta violenta o uragano nelle zone alto collinari e montane e fino a tempesta nella porzione collinare — si legge ancora — mentre nelle località costiere del Pesarese e dell’Anconetano le raffiche raggiungeranno il grado di burrasca o burrasca forte. Dalla tarda mattinata al primo pomeriggio, quindi, ci sarà una temporanea diminuzione dell'intensità del vento”. Per quanto riguarda le precipitazioni, “lungo il crinale appenninico avverranno fenomeni deboli e sparsi — concludono nella nota gli esperti meteo di regione — Nelle ore centrali della giornata, brevi rovesci sparsi in rapido esaurimento”.

Le previsioni per martedì 28 gennaio

Per la giornata di domani, ne faranno da padrone le nuvole. Il cielo sarà infatti parzialmente coperto o nuvoloso, con deboli rovesci nelle zone dell’entroterra, dal pomeriggio, e sia in collina sia lungo la costa nel pomeriggio. Le temperature saranno comunque in aumento, passando da 14 a 20 gradi ad Ancona, da 7 a 19 ad Ascoli, da 14 a 19 a Fermo, da 13 a 20 a Macerata, da 11 a 21 a Pesaro e da 13 a 19 a Urbino. Occhio però alla potenza dei venti: moderati o tesi sud-occidentali nelle zone interne, e sud-orientali lungo la costa, con raffiche fino a tempesta sulle zone alto-collinari e montane e fino a burrasca forte sulla fascia collinare e costiera. Poco mosso il mare.

Vento e nuvole nelle Marche per le prossime ore

Le previsioni per mercoledì 29 gennaio

Per la giornata di dopodomani, mercoledì 29 gennaio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con diminuzione della nuvole nel pomeriggio e schiarite in tutto il territorio. Saranno deboli le precipitazioni nelle zone interne, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Le temperature saranno in lieve diminuzione: da 12 a 18 gradi ad Ancona, da 5 a 17 ad Ascoli, da 12 a 17 a Fermo, da 11 a 18 a Macerata, da 9 a 19 a Pesaro e da 11 a 17 a Urbino. I venti sud occidentali di brezza tesa, il mare poco mosso.

Le previsioni per giovedì 30 gennaio

Per la giornata di giovedì, comparirà maggiormente il sole sulle Marche, con un cielo sereno o poco nuvoloso di mattina sebbene un aumento delle nuvole, ad altezze medio-alte, dal pomeriggio. Non sono però previste precipitazioni, mentre le temperature saranno in lieve diminuzione: da 11 a 13 gradi ad Ascoli, da 11 a 15 a Fermo, da 13 a 14 ad Ancona, da 14 a 16 a Macerata, da 8 a 16 a Pesaro, da 12 a 13 a Urbino. I venti, deboli, soffieranno da sud-ovest, il mare sarà poco mosso.

Il meteo regionale