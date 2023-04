Allerta meteo domani in Emilia Romagna: vento di burrasca e piogge sparse

Bologna, 12 aprile 2023 – Venti di burrasca in arrivo sull’Emilia Romagna, forti raffiche su tutta la regione e possibili rovesci in pianura. È già stata decretata l’allerta gialla in vista di domani, giovedì 13 aprile, quando il meteo peggiorerà nelle nove province della regione.

Burrasca e raffiche di vento

La situazione si preannuncia critica soltanto sul fronte dei venti, in pianura come sulla fascia costiera. Tutte le altre criticità – dai possibili smottamento idrogeologici allo stato del mare – dovrebbero rimanere nella norma. Si prevedono venti di burrasca moderata, con spinte che oscilleranno tra i 62 e i 74 chilometri orari. A tratti, potrebbero arrivare possibili raffiche di intensità superiore ai 75 chilometri orari di velocità. “Possibilità di rovesci a carattere temporalesco sulle aree di pianura a ridosso del Po e dell’Appennino occidentale”, fanno sapere dalla protezione civile dell’Emilia Romagna.

Nuvole e piogge sparse

Molte nuvole in transito al mattino con piogge sparse possibili soprattutto sulle zone occidentali della regione, più asciutto altrove. È questo il quadro tracciato dagli esperti per la giornata di domani, giovedì 13 aprile. Tra il pomeriggio e la sera, il tempo sarà asciutto ma con cieli nuvolosi e locali piogge sulla zona della Romagna.

Il bollettino meteo in pdf

Che tempo farà in Emilia Romagna