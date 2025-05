Emilia Romagna, l’allerta meteo del 7 maggio: temporali e freddo. Sorpresa per il weekend

Bologna, 6 maggio 2025 – Il caldo estivo ha lasciato il posto alle basse temperature già dall’inizio della settimana in Emilia Romagna. E il tempo non migliora, almeno per il momento. L’Arpae regionale ha emesso una nuova allerta meteo gialla per temporali per la giornata di domani, mercoledì 7 maggio, dopo quella di ieri.

Allerta meteo gialla per temporali in Emilia Romagna

Sono previsti temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale della regione durante le ore centrali della giornata e in attenuazione serale. Nelle zone montane e collinari interessate dai temporali non si escludono occasionali ruscellamenti e fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.

E il maltempo con temporali intensi colpisce anche le Marche (anche qui allerta gialla). Intanto, arrivano le prime anticipazioni sull’estate 2025 che – secondo il meteorologo Pierluigi Randi – sarà “molto calda ma non estrema”.

L’allerta meteo gialla per temporali riguarderà in particolare le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Cielo generalmente molto nuvoloso con rovesci e temporali a partire da metà mattinata, più probabili sulla parte orientale e centrale della regione. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve diminuzione specie nei valori minimi; minime comprese tra 11 e 15 gradi; massime tra 18 e 20 gradi. Venti deboli di direzione variabile con locali rinforzi sulla fascia appenninica, orientali sulle coste; nel pomeriggio parziale rotazione dai quadranti occidentali sulla parte centro-occidentale della regione con probabile sviluppo di zone di convergenza sulle zone orientali e centrali del territorio. Il mare sarà mosso.

Anche giovedì il cielo apparirà generalmente nuvoloso, specie nella parte centrale della giornata con rovesci sparsi. Temperature in lieve diminuzione con le minime comprese tra 10 e 12 gradi; mentre le massime si attestano sempre attorno ai 18/20 gradi.

Le giornate da venerdì a lunedì saranno caratterizzate da instabilità meno significativa e da nuvolosità variabile, presente soprattutto nelle ore centrali della giornata. Temperature in aumento domenica, senza grandi variazioni nella giornata successiva di lunedì.