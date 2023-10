Allerta meteo in Emilia Romagna: dove sono previsti nubifragi e vento di burrasca

Bologna, 23 ottobre 2023 – Temporali violenti, vento fonte, rischio frane e innalzamento del livello dei fiumi. Al mare, soprattutto nel Ferrarese, rischio mareggiate. E’ di nuovo allerta meteo per maltempo in Emilia Romagna e il periodo di attenzione inizia di fatto da stasera, per continuare tutta notte e proseguire nella mattinata di martedì 24 ottobre. Nel pomeriggio la situazione dovrebbe gradualmente migliorare, ma le varie allerte meteo emesse sono comunque valide fino alla mezzanotte di martedì.

Maltempo in Emilia Romagna: allerta meteo gialla e arancione fino alla notte di martedì 24 ottobre 2023

Dopo una nuova perentesi di bel tempo e clima mite (con temperature ben al sopra della media), l’autunno torna a presentarsi assieme alla corrente atlantica che sta già causando tanti danni nel nord dell’Europa (video).

Previsioni meteo: dove è l’allerta

I temporali di “forte intensità” – avvisa Arpa Emilia Romagna – potrebbero diventare locali nubifragi, associati a danni. Saranno localizzati, almeno al mattino, sul crinale appenninico occidentale (ossia, la zona dell’Emilia). Ma già in corso della giornata dalla collina e pianura emiliana si estenderanno al resto della nostra regione. Pioggia così intensa, su un terreno arido da tempo, causerà la discesa di torrenti d’acqua in montagna che potrebbero creare frane o aggravare le tante ferite già esistenti. L’allerta meteo gialla per temporale è, infatti, estesa a tutta l’Emilia Romagna.

Fiumi oltre livello 1

Attenzione anche al livello dei fiumi, che in alcuni casi potrebbero superare il livello di soglia 1. In questo momento, a causa di una diffusa siccità, tutti gli alvei sono bassissimi. L’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica riguarda la montagna e collina di tutta la regione, compresa anche la collina e la pianura piacentina.

Vento di burrasca

Il vento caldo da sud ovest si rafforzerà ovunque, con raffiche tra i 62 e i 74 chilometri all’ora. In montagna sono raffiche tra i 75 e gli 88 chilometri all’ora da sud-ovest, soprattutto nel crinale romagnolo e sull’Appennino di Parma, Reggio e Modena. Queste sono le zone nelle quali è stata emessa una allerta meteo arancione per vento. Venti forti (tra i 50 e 61 chilometri all’ora) sono attesi anche lungo la fascia costiera.

Le mappe