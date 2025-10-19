Allerta meteo in Emilia Romagna, piogge e venti forti: da quando e dove

Bologna, 19 ottobre 2025 – Ultimo assaggio d’ottobrata con sole e temperature miti. Da domani infatti cambia tutto nel nostro Paese con temperature più rigide e piogge e anche in Emilia Romagna a giudicare almeno dall’allerta gialla prevista per domani lunedì 20 ottobre in buona parte della regione.

L’allerta gialla: temporali, piene dei corsi d’acqua e forte vento

L’allerta gialla per temporali e per frane e piene dei corsi minori dell’Agenzia per la sicurezza e la protezione civile dell’Emilia Romagna riguarda infatti le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

Allerta gialla per vento invece nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena. Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Insomma per la giornata di lunedì 20 ottobre “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti – si legge nel bollettino -, con possibili effetti e danni associati, più probabili su settore appenninico occidentale, con precipitazioni intense che potranno generare localizzati ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori, nonché fenomeni franosi”.

"Previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest – è scritto ancora nel bollettino d’allerta -, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, sulla fascia appenninica”.

Le previsioni

La perturbazione a partire da lunedì 20 ottobre innescherà una nuova fase di maltempo con piogge battenti che colpiranno in particolare dapprima il Centro-Nord per poi estendersi anche al resto del Paese. Non si escludono eventi estremi viste le pericolose convergenze dei venti e vista la tanta energia potenziale in gioco (mari ancora caldi e tanta umidità nei bassi strati), ma il fenomeno dei cosiddetti temporali autorigeneranti (pericolosi perché possono persistere sulle stesse zone per molte ore) dovrebbe riguardare nel caso specialmente Liguria e alta Toscana.