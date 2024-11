Rischio piene e vento forte, ancora allerta meteo in Emilia Romagna

Bologna, 22 novembre 2024 – L'Emilia Romagna si prepara ad affrontare una nuova giornata potenzialmente complicata dal punto di vista del meteo. L’allerta arancione per gelicidio lascia il posto a quella gialla. Come previsto da Arpae, l'Agenzia regionale per l'ambiente, la giornata di oggi venerdì 22 novembre è ancora caratterizzata da forti venti, soprattutto sui settori appenninici, sulle aree pedecollinari e sulla pianura orientale. La protezione civile ha emanato un’allerta meteo gialla per criticità idraulica, idrogeologica e vento valida per tutta la giornata di oggi. E domani, sabato 23 novembre, ancora allerta gialla ma solo nella pianura bolognese e modenese, a rischio, seppur minore, anche Ferrara e Reggio Emilia.

Burrasca e rischio allagamenti

Le raffiche di vento potrebbero raggiungere velocità superiori ai 70 km/h, creando disagi e possibili danni. Si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione, soprattutto nelle zone più esposte e di assicurarsi che gli oggetti leggeri siano ben fissati.

Le abbondanti precipitazioni delle ultime ore e dei giorni precedenti hanno inoltre innalzato i livelli dei corsi d'acqua, soprattutto nelle zone montane dell'Emilia Romagna centro-orientale. Si prevede che le piene si propagheranno nei tratti vallivi, con livelli superiori alla soglia di attenzione. In particolare, i fiumi Reno e Secchia sono sotto osservazione.

Attenzione alle prossime ore

La situazione dovrebbe migliorare nel corso del pomeriggio, con un progressivo attenuamento dei fenomeni. Tuttavia, si raccomanda di seguire costantemente gli aggiornamenti meteo e di attenersi alle indicazioni fornite dalla Protezione Civile.

Sabato 23 novembre

Per la giornata di domani, sabato 23 novembre, si prevede il ritorno del sole, non sono previste precipitazioni significative. Tuttavia, la criticità idraulica nella pianura centrale della regione persisterà a causa del lento esaurimento delle piene in corso.

Domenica 24 novembre

Qualche nuvola inizierà a comparire con addensamenti più consistenti sul settore centro-occidentale e scarsa probabilità di deboli fenomeni lungo le aree di crinale dei rilievi occidentali. Temperature minime comprese tra 0 e 3 gradi con gelate notturne nei fondovalle e in aperta campagna. Massime comprese tra 7 e punte di 14 gradi della costa.

Tendenza: da lunedì 25 a giovedì 28 novembre

Dopo un temporaneo aumento del campo di pressione, che manterrà tempo stabile ad inizio, nella giornata di martedì' l'ingresso di correnti sud-occidentali atlantiche potranno dar luogo a deboli precipitazioni lungo le aree appenniniche di crinale. Dalla giornata di giovedì nuovo miglioramento delle condizioni meteo. Temperature inizialmente in rialzo poi pressoché stazionarie

Previsioni meteo regionali