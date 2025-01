Allerta meteo in Emilia Romagna: pioggia e neve nel weekend, le previsioni

Bologna, 30 gennaio 2025 – Dopo il maltempo col vento forte di martedì scorso, è in arrivo una nuova perturbazione in Emilia Romagna che porterà pioggia già da domani e che si protrarrà anche nella giornata di sabato. Quota neve è prevista intorno ai 1400-1500 metri. Poi da domenica la situazione dovrebbe migliorare, così come all’inizio della prossima settimana con un clima più mite, asciutto e stabile.

Nuova allerta meteo in Emilia Romagna

Per la giornata di domani, intanto, l’agenzia Arpae ha emanato un’allerta meteo gialla per criticità idraulica nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena e per criticità idrogeologica nelle province Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Venerdì 31 gennaio “sono previste precipitazioni in estensione dai rilievi alla pianura, con rovesci localmente intensi lungo il crinale appenninico. Nelle aree collinari e montane interessate dai rovesci saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici e occasionali fenomeni franosi su versanti idrogeologici particolarmente fragili. La criticità idraulica nella pianura centro-orientale è riferita alla previsione della propagazione delle piene nei tratti vallivi dei fiumi Secchia e asta principale del Reno generate dalle piogge dei giorni precedenti”.

Previsioni meteo venerdì 31 gennaio

Secondo gli esperti meteo di Arpae venerdì 31 gennaio a un “cielo coperto o molto nuvoloso” si abbineranno “precipitazioni deboli-moderate, localmente anche a carattere di rovescio che dal settore centro-occidentale si estenderanno, dal pomeriggio-sera, su tutto il territorio”. Ma per la neve si alza la quota “intorno ai 1400/1500 metri”. Temperature minime tra 2 e 5 gradi; massime tra 7-8 gradi della pianura occidentale e 10-11 gradi della costa.

Previsioni meteo sabato 1 febbraio

L’inizio di febbraio è fatto di “precipitazioni deboli a tratti moderate”, ma “i fenomeni saranno in attenuazione dal pomeriggio a partire dal settore orientale fino a totale esaurimento dalla notte. Quota neve attorno a 1500 metri”. Si alzano le temperature minime che toccano i 6-8 gradi, mentre le massime sono stazionarie tra 10 e 12 gradi.

Tendenza meteo da domenica 2 a mercoledì 5 febbraio

Grazie a un aumento “del campo di pressione sulla nostra regione”, ci saranno condizioni meteo “di cielo sereno o poco nuvoloso per l'intero periodo” compreso tra domenica 2 e mercoledì 3 febbraio. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, in diminuzione le minime.

