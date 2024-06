Allerta meteo in Emilia Romagna: temporali forti con grandine in arrivo

Bologna, 8 giugno 2024 – Prima caldo e afa in un clima che ha anticipato l’estate, poi l’abbassamento delle temperature e temporali con grandine. Sono previsioni meteo pazze che cambiano radicalmente nel giro di una giornata, anzi di poche ore. Già perché se giovedì, venerdì e sabato sono giornate in cui il protagonista è stato il sole, da domenica pomeriggio un repentino cambiamento del tempo farà precipitare l’Emilia Romagna di nuovo nel maltempo.

Allerta meteo per temporali in Emilia Romagna per domenica 9 giugno: c'è anche i rischio grandine

Allerta meteo per temporali: ecco dove

E questa tendenza viene confermata anche dall’agenzia regionale Arpae che ha emanato un’allerta meteo gialla per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna.

Il bollettino dell’agenzia prevenzione ambiente ed energia dell’Emilia Romagna ha annunciato per domenica 9 giugno “l'ingresso di una perturbazione atlantica che dal pomeriggio sarà associata a temporali di forte intensità sull'intera regione, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni sono più probabili ed intensi sulle zone pianeggianti dei settori centrale ed occidentale della regione. Inoltre, dalla serata, non si escludono venti forti (50-60 Km/h) da sud-ovest sul crinale appenninico centrale”.

Previsioni meteo domenica 9 giugno

I meteorologi di Arpae hanno previsto per domenica pomeriggio “la formazione di nubi temporalesche ad iniziare dal settore occidentale in estensione nella sera anche al settore centrale della regione. Nel tardo pomeriggio sono previsti temporali di forte intensità, con possibilità di grandine e forti raffiche di vento, più probabili sul settore nord della regione, fra le province di Parma e Ferrara. Attenuazione dei fenomeni nella notte”. Le temperature minime restano “comprese tra 18 e 21 gradi”, le “massime tra 27 e 31 gradi”.

Previsioni meteo lunedì 10 giugno

Anche nella giornata di lunedì 10 giugno permangono “condizioni di spiccata variabilità, con precipitazioni sparse a carattere temporalesco, più probabili nel pomeriggio. Temperature in diminuzione, con valori minimi tra 17 e 21 gradi e massimi tra 25 e 28 gradi”.

Tendenza meteo tra martedì 11 e venerdì 14 giugno

Purtroppo il maltempo proseguirà anche per il resto della settimana a causa di una “vasta circolazione depressionaria centrata sul Mare del Nord” che “fa affluire correnti sud-occidentali sul nostro territorio” le quali “favoriranno condizioni di spiccata instabilità e la conseguente formazione di temporali pomeridiani per l'intero periodo considerato. Temperature in diminuzione ma allineate a valori intorno alla media”.

