Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: dopo il caldo ecco i temporali

Bologna, 22 giugno 2023 – Dopo la giornata più calda, con picchi di 36 gradi, sull’Emilia Romagna sono in arrivo i temporali, anche intensi, e l’agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per la giornata di domani, venerdì 23 giugno.

Solo qualche giorno di pausa, con la prima ondata di caldo portata dall'anticiclone africano, ed ecco di nuovo la pioggia e le allerte di Arpae.

Previsioni: pioggia in arrivo

Nella giornata di domani, venerdì 23 giugno, le previsioni in Emilia Romagna segnalano tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di locali acquazzoni o temporali, specie su Appennino e Romagna. Residui fenomeni tra la sera e la notte sulla Romagna ma in generale esaurimento.

Le infiltrazioni di aria più fresca atlantica raggiungeranno l’Emilia-Romagna con temporali sparsi che anche in questo caso potranno risultare localmente di forte intensità con nubifragi e grandinate non escluse.

Allerta meteo gialla

Su gran parte dell’Emilia Romagna, ad eccezione delle province di Piacenza e Parma, per domani, venerdì 23 giugno, è stata diramata l’allerta di intensità più bassa per temporali. “Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità – si legge nel bollettino – con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale ed in particolare lungo la fascia costiera in serata”.

Temperature in calo

Il caldo oggi toccherà il suo apice in tutta Italia, per poi lasciare spazio a forti temporali, soprattutto nella seconda parte di giornata, che faranno scendere le temperature e daranno un po’ di sollievo. Domani il calo termico si verificherà a tutte le quote, con un abbassamento anche di 4 o 5 gradi rispetto alle punte registrate ad inizio settimana.