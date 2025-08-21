Allerta meteo in Emilia-Romagna per nuovi temporali: le previsioni aggiornate

Bologna, 21 agosto 2025 – Il dato più rilevante di questa ondata di maltempo che ha colpito anche la nostra regione è il calo delle temperature. Dopo il picco degli oltre 35 gradi di Ferragosto e i 32-33, in alcune città persino 34 gradi, del 19 agosto, da ieri (mercoledì 20 agosto) la situazione è progressivamente cambiata. Ieri è stata una giornata di temporali su buona parte della regione, ma soprattutto in serata è stata colpita la Romagna.

Oggi continua l’allerta gialla, totale e generica per temporali, che comunque non è più arancione, come era stato detto ieri: una criticità che vale 24 ore, poi da mezzanotte l’allerta scade. Come precisa Arpa Emilia-Romagna nel suo bollettino: “Permangono condizioni di instabilità con possibilità di temporali, localmente anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, sull'intero territorio regionale. Attenuazione dei fenomeni in nottata”.

Allerta meteo gialla per temporali attiva tutta la giornata di giovedì 21 agosto in Emilia-Romagna (Fonte Arpae)

Maltempo: allagamenti in Romagna

Sono state Cervia, Milano Marittima e Lido di Savio questa volta le zone più colpite. È scesa molta acqua in poco tempo, per questo si sono allagate molte strade, così come i sottopassaggi, creando confusione. “Registrati tra i 40 e i 55 mm di pioggia in circa un’ora (20,30-21,30), con il picco massimo a Pinarella”, fa sapere il meteorologo Pierluigi Randi. Non si segnalano però danni rilevanti. Dopo i disagi della notte, al mattino tutto è tornato alla normalità.

Forte pioggia anche tra Forlì e Bertinoro, mentre nel Riminese gli interventi dei vigili del fuoco si sono concentrati soprattutto a Cattolica.

Temperature più fresche

Come previsto e scritto i giorni scorsi, il calo delle temperature è stato di circa 10 gradi. Oggi, 21 agosto alle ore 11.30, a Bologna registrati 22.6 gradi; tra i 23 e i 25 su tutta la costa; 24.7 a Cesena; 25.5 a Ravenna; 21.9 a Ferrara; 22.2 a Modena; 21.4 a Reggio Emilia; quasi 22 a Parma; 23.5 a Piacenza.

Sulle vette più alte degli Appennini registrati anche 12 o 14 gradi, la media della fascia montuosa però oscilla tra i 20 e i 23 gradi; nelle pianure invece tra i 22 e i 24 gradi.

Previsioni per i prossimi giorni

Se oggi continuerà a piovere, con temporali anche forti previsti su tutta la regione, domani giornata nuvolosa o variabile. Idem sabato, anche se sugli Appennini può tornare qualche temporale anche forte. La pianura e la costa saranno però risparmiate.

Per quanto riguarda domenica e lunedì invece, segnala Arpae: “Saranno giornate caratterizzate da variabilità con probabili rovesci anche temporaleschi specie in prossimità dei rilievi”. Poi per la prossima settimana: “Il passaggio di un'onda depressionaria in quota sull'Italia, per martedì, determinerà condizioni perturbate, seguite da un mercoledì decisamente più stabile. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo e si manterranno lievemente sotto la media di riferimento per tutto il periodo”.