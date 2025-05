E’ ancora allerta meteo in Emilia Romagna: temporali in arrivo, le previsioni del weekend Continua l'attenzione per pioggia e frane nella giornata di venerdì 9 maggio, le zone più a rischio saranno Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Ecco cosa succederà invece tra sabato e domenica