Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: temporali e vento forte per lunedì 7 luglio

Bologna, 6 luglio 2025 – Mentre il caldo non accenna a diminuire, la Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla che interesserà diverse province della regione per tutta la giornata di lunedì 7 luglio, che quindi si prolunga da quella odierna, di domenica 6 luglio. L'allerta per temporali e rischio idrogeologico è valida fino alla mezzanotte di martedì 8 luglio 2025.

Nuova allerta meteo in Emilia Romagna per temporali, vento forte e rischio idrogeologico

La situazione di domenica 6 luglio

Già a partire dalle 12 di oggi l'allerta gialla per temporali è attiva nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Per la giornata di domani, sono previsti temporali forti, con maggiore probabilità e intensità sul settore occidentale, sulle pianure settentrionali e su quello orientale. Nelle aree colpite dai fenomeni, non si escludono localizzati ruscellamenti lungo i versanti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore e nei corsi d'acqua collinari e montani, nonché occasionali fenomeni franosi.

Allerta per lunedì 7 luglio: temporali e vento forte

La situazione meteorologica si manterrà critica anche per la giornata di lunedì 7 luglio. Dalle 00:00 del 7 luglio, l'allerta gialla per temporali sarà estesa alle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna. Sono attese condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni saranno più probabili sulle pianure settentrionali e, dalla tarda serata e nottata, sul settore occidentale della regione. Anche per lunedì, non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore.

Allerta gialla per vento forte sui rilievi

A complicare il quadro, si aggiunge un'allerta gialla per vento forte che interesserà le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini a partire dalle 00:00 di lunedì 7 luglio. È previsto un aumento della ventilazione da sud-ovest lungo i rilievi, in particolare nelle aree di crinale del settore centro-orientale, dove il vento potrà raggiungere un'intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h), con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore.

Le previsioni meteo regionali