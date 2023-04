Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: in arrivo temporali, prime grandinate in campagna

Bologna, 24 aprile 2023 – Dopo l’allerta meteo gialla per vento, che era prevista per domenica e che è stata prolungata anche per la giornata di oggi, lunedì 24 aprile, arriva un’altra allerta meteo in Emilia Romagna. Stavolta le previsioni degli esperti di Arpae prevedono temporali in arrivo su tutta la regione per domani, martedì 25 aprile, in un weekend lungo della Festa di Liberazione non troppo fortunato per ciò che riguarda il clima.

“Nella mattina di martedì 25 aprile – spiega il comunicato di Arpae – l'avvezione fredda da Nord-Est, congiuntamente ad un flusso meridionale nei bassi strati dell'atmosfera, porterà condizioni di instabilità con sviluppo di fenomeni temporaleschi sulla costa, nelle aree interne limitrofe e sulle aree appenniniche orientali; in attenuazione dal pomeriggio”.

L’allerta meteo gialla per temporali

L’allerta meteo gialla per temporali sarà valida dalla mezzanotte di oggi, fino alla mezzanotte del 26 aprile sulle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Brutto tempo anche in queste ore nel Ravennate, dove è arrivata la grandine nella zona di Casola Valsenio. Intanto, il Comune di Ravenna annuncia che, in relazione alle possibili piogge, le celebrazioni istituzionali del 78esimo anniversario della Liberazione previste in piazza del Popolo a partire dalle 11 si svolgeranno comunque. In caso di precipitazioni particolarmente intense, una parte delle iniziative potrà però svolgersi all'interno del municipio invece che in piazza.

Le previsioni meteo in Emilia Romagna