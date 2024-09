Ancora allerta meteo, dopo i nubifragi il vento forte sferza l’Emilia Romagna

Bologna, 25 settembre 2024 – Il maltempo non dà tregua. Una nuova allerta meteo arancione mette in guardia l’Emilia Romagna, già abbondantemente martoriata dalle alluvioni dei giorni scorsi. Dopo i nubifragi e le esondazioni ora è il vento forte a fare paura. Tutto come previsto e anticipato al Carlino dal tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni.

E’ l’ennesima allerta diramata da Arpae Emilia Romagna: giovedì 26 settembre, il bollettino è di criticità arancione e gialla per vento.

Allerta meteo gialla e arancione in Emilia Romagna per la giornata di giovedì 26 settembre

Allerta arancione in particolare nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Allerta gialla invece per quelle di Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Sono previsti venti di burrasca forte (intensità tra 74 km/h e 88 km/h) dunque sulle cime appenniniche centro-occidentali. Sulle zone collinari degli Appennini centro-occidentali,e a quote più elevate sugli Appennini orientali, sono previsti venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h).

Si prevede inoltre la possibilità di temporali sui rilievi centro-occidentali, localmente anche di forte intensità. Nella zona della pianura bolognese, ferrarese e ravennate permangono le difficoltà nello smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua nei giorni precedenti che gravano sulle zone di pianura e sul reticolo secondario di bonifica.